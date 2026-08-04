Barabanki News: लोधेश्वर महादेवा की सड़क के चौड़ीकरण की उम्मीद बढ़ी

Barabanki News: मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने 20 जुलाई को लोधेश्वर महादेवा में सड़क के चौड़ीकरण की घोषणा की थी। रामनगर-महादेवा मार्ग पर 4.7 किलोमीटर फोरलेन सड़क बनेगी। प्रस्ताव के अनुसार, यह सड़क केसरीपुर रेलवे क्रॉसिंग से शुरू होगी। फोरलेन बनने से श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिलेगी।

Barabanki News: रामनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ गत बीस जुलाई को लोधेश्वर महादेवा में महादेवा सड़क के चौड़ीकरण की घोषण की थी। जिसके मद्देनजर लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड तीन सड़क को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव भेज दिया है। रामनगर-महादेवा मार्ग पर 4.7 किलोमीटर फोरलेन सड़क बनेगी। अभी सड़क दस मीटर चौड़ी है। शासन को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद सड़क के चौड़ीकरण की उम्मीद बढ़ गई है। फोरलेन का प्रस्ताव भेजने के बाद अब विभाग द्वारा विस्तृत स्टीमेट तैयार कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही शासन को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के चलते विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रस्ताव की दिशा प्रस्ताव के अनुसार रामनगर से महादेवा की ओर जाने पर केसरीपुर रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद फोर लेन सड़क की शुरुआत होगी। यह मार्ग लोधेश्वर महादेवा मंदिर के सामने से होते हुए लोधौरा चौराहे तक गया है। इसके अलावा पुलिस चौकी मार्ग से आगे बाहर बाहर निकली सड़क भी इसी का हिस्सा होगी, जो आगे जाकर लोधौरा चौराहे पर खत्म होती है। कुल मिलाकर विभाग ने लगभग 4.7 किलोमीटर सड़क को फोरलेन बनाने की योजना का प्रस्ताव तैयार कर भेजा है।

भविष्य की संभावना सूत्र बताते हैं कि भविष्य में इस सड़क को सूरतगंज होते हुए फतेहपुर तक विस्तारित करने की भी संभावना है। हालांकि यह निर्णय आगामी सरकार की नीतियों और स्वीकृतियों पर निर्भर करेगा।

स्थानीय प्रतिक्रिया लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अविनेश सिन्हा सड़क का विस्तृत स्टीमेट तैयार कराने में जुटे हैं, ताकि उसे जल्द शासन को भेजा जा सके। अधिशासी अभियंता राजीव राय भी इस महत्वाकांक्षी कार्य की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और अधीनस्थ अधिकारियों से नियमित समन्वय बनाए हुए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि फोरलेन बनने से महादेवा आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिलेगी। सावन, शिवरात्रि और अन्य बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था बेहतर होगी तथा क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी।

पुल की मांग केसरीपुर क्रासिंग पर पुल की भी है मांग : बाराबंकी गोंडा रेल खंड पर केसरीपुर रेल क्रासिंग पर पुल की भी मांग काफी दिनों से हो रही है। क्रासिंग बंद होने पर मोड़ पर भयंकर जाम लगता है। जिससे लोधेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कतें होती है। यह क्रॉसिंग दस- दस मिनट बाद बंद हो जाती है। जिससे ओवरब्रिज की बहुत जरूरत है। पिछले साल मिट्टी परीक्षण भी हुआ था, मगर अब तक कोई हलचल नहीं हुई है।

शासन के साथ समन्वय इस संबंध में लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-तीन के अधिशासी अभियंता राजीव राय ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में जिला प्रशासन की ओर से शासन को पत्राचार किया गया है। शासन स्तर से प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद विभाग द्वारा परियोजना का विस्तृत आगणन तैयार कर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि विस्तृत आगणन की स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर से मिलने और धनराशि जारी होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत परियोजना पर कार्य प्रारंभ होगा।