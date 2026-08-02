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Barabanki News: गृह कलह से परेशान महिला ने खाया कीटनाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: हैदरगढ़ के तकिया मजरे अंसारी गांव में एक महिला ने घरेलू कलह के चलते कीटनाशक पी लिया। उठती हालत को देखते हुए परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। महिला को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया।

Barabanki News: गृह कलह से परेशान महिला ने खाया कीटनाश

Barabanki News: हैदरगढ़। कोतवाली क्षेत्र के तकिया मजरे अंसारी गांव में गृह कलह से तंग आकर एक महिला ने रविवार की सुबह कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्तपाल में भर्ती कराया। तकिया मजरे अंसारी गांव निवासी हसमतुल (56) पत्नी स्व. रज्जब अली के तीन बेटे व बहुओं सहित बड़ा परिवार है। रविवार सुबह घर के लोग काम में व्यस्त थे। इसी दौरान हसमतुल ने घर में रखी खेत में डालने वाली कीट नाशक दवा पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों को बताया कि उन्होंने कीटनाशक की एक लीटर की पूरी बोतल पी लिया है। परिजन आनन-फानन महिला को सीएचसी हैदरगढ़ ले गए।

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यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है।

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