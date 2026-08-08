Barabanki News: बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही महिला से छेड़छाड़

Barabanki News: बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही महिला से छेड़छाड़
Barabanki News: बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में एक महिला जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही थी, तब एक युवक ने उसकी स्कूटी रोककर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, और मामले की जांच जारी है।
Barabanki News: बाराबंकी। बड्डूपुर थाना क्षेत्र में बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही महिला को रास्ते में रोक कर युवक ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड्डूपुर थाना के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ कर स्कूटी से घर लौट रही थी। रास्ते में एजाज हुसैन ने कार से उसकी स्कूटी रोक ली और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर आरोपी धमकी देते हुए वहां से चला गया। महिला का कहना है कि लोकलाज के चलते उसने तत्काल पुलिस से शिकायत नहीं की।
इसके बाद आरोपी के हौसले बढ़ गए और रास्ते में मिलने पर छींटाकशी व आपत्तिजनक हरकतें करने लगा। इससे परेशान होकर महिला ने सात अगस्त को बड्डूपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
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