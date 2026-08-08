Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Barabanki News: बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही महिला से छेड़छाड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

Barabanki News: बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में एक महिला जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही थी, तब एक युवक ने उसकी स्कूटी रोककर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, और मामले की जांच जारी है।

Barabanki News: बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही महिला से छेड़छाड़

Barabanki News: बाराबंकी। बड्डूपुर थाना क्षेत्र में बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही महिला को रास्ते में रोक कर युवक ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड्डूपुर थाना के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ कर स्कूटी से घर लौट रही थी। रास्ते में एजाज हुसैन ने कार से उसकी स्कूटी रोक ली और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर आरोपी धमकी देते हुए वहां से चला गया। महिला का कहना है कि लोकलाज के चलते उसने तत्काल पुलिस से शिकायत नहीं की।

इसके बाद आरोपी के हौसले बढ़ गए और रास्ते में मिलने पर छींटाकशी व आपत्तिजनक हरकतें करने लगा। इससे परेशान होकर महिला ने सात अगस्त को बड्डूपुर थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Barabanki News Barabanki Barabanki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।