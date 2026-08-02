Barabanki News: दहेज में कार नहीं मिलने पर विवाहिता से मारपीट

Barabanki News: कोठी। दहेज में कार की मांग को लेकर एक विवाहिता ने अपने पति, सास और ससुर पर मारपीट करने, गला दबाने और जान से मारने की धमकी देकर घर से निकालने का आरोप लगाया है। शिकायत पर असंद्रा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। असंद्रा थाना क्षेत्र के गुडपुरवा मजरे रतौली गांव निवासी सुनीला कुमारी पुत्री मैकूलाल ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया है कि करीब पांच साल पहले उसका विवाह अयोध्या जनपद के पूरेसरनाम मजरे अमराई गांव निवासी भानुप्रताप पुत्र राममिलन उर्फ रामअचल के साथ हुआ था।आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी सास नीलम, ससुर राममिलन उर्फ रामअचल और पति भानुप्रताप दहेज में कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे थे।