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Barabanki News: दहेज में कार नहीं मिलने पर विवाहिता से मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: कोठी की एक विवाहिता ने अपने पति, सास और ससुर पर दहेज में कार की मांग को लेकर मारपीट, गला दबाने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पीड़िता का गला दबाने से चोट के निशान पाए गए हैं।

Barabanki News: दहेज में कार नहीं मिलने पर विवाहिता से मारपीट

Barabanki News: कोठी। दहेज में कार की मांग को लेकर एक विवाहिता ने अपने पति, सास और ससुर पर मारपीट करने, गला दबाने और जान से मारने की धमकी देकर घर से निकालने का आरोप लगाया है। शिकायत पर असंद्रा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। असंद्रा थाना क्षेत्र के गुडपुरवा मजरे रतौली गांव निवासी सुनीला कुमारी पुत्री मैकूलाल ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया है कि करीब पांच साल पहले उसका विवाह अयोध्या जनपद के पूरेसरनाम मजरे अमराई गांव निवासी भानुप्रताप पुत्र राममिलन उर्फ रामअचल के साथ हुआ था।आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी सास नीलम, ससुर राममिलन उर्फ रामअचल और पति भानुप्रताप दहेज में कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे थे।

28 जुलाई की रात सभी आरोपियों ने मिलकर उसे लाठी-डंडों से पीटा और उसका गला भी दबाया। उसके गले पर चोट के निशान आए हैं। उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर असंद्रा इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने रविवार को तीन आरोपियों विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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