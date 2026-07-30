Barabanki News: रास्ते के विवाद में दो पक्ष में मारपीट, आठ लोग घायल
Barabanki News: दरियाबाद में खड़ंजा मार्ग को लेकर चल रहे विवाद के कारण खूनी संघर्ष हुआ। इसमें आठ लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। विवाद का मुख्य कारण पड़ोसी द्वारा रास्ते को बंद करने का प्रयास है।
Barabanki News: दरियाबाद। थाना क्षेत्र के फिरोजपुर मजरे बड़नपुर गांव में खड़ंजा मार्ग को लेकर चल रहा विवाद गुरुवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में आठ लोग घायल हो गए। आरोप है कि पीआरवी के लौटने के बाद एक पक्ष ने घर में घुसकर दो लोगों की दोबारा पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिरोजपुर मजरे बड़नपुर गांव निवासी शिवकुमार के मुताबिक उनके घर तक जाने के लिए खड़ंजा मार्ग बना है, जिससे परिवार वर्षों से आवागमन करता आ रहा है। आरोप है कि पड़ोसी अशोक इस रास्ते को बंद करना चाहते हैं। बुधवार रात करीब 10 बजे जब वह ई-रिक्शा लेकर घर लौटे तो इसी बात को लेकर अशोक के परिजनों से कहासुनी हो गई। आरोप है कि अशोक व उसके साथियों ने घर के बाहर खड़ी उनकी बेटी राधिका के साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया।
घायलों की पहचान
हमले में शेरबहादुर, राजाराम, राधिका, शिवकुमार, धनीराम, रामपाल, राममगन और लल्लन घायल हो गए। सूचना पर पीआरवी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के जाने के बाद आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर लल्लन और राममगन के साथ फिर मारपीट की।
स्थानीय अस्पताल में उपचार
घायलों को स्थानीय सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद राममगन और शेरबहादुर की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसएचओ धर्मेंद्र ने बताया कि खड़ंजे के रास्ते का विवाद है। मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है ।
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