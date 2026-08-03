Barabanki News: घर में घुसकर मारपीट, पिता-पुत्री को पीटा, पांच पर मुकदमा
Barabanki News: बाराबंकी के रामपुर मजरे क्यामपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट की गई। मारपीट में पिता-पुत्री समेत तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने शिकायत करने पर धमकी भी दी।
Barabanki News: बाराबंकी। दरियाबाद थाना क्षेत्र के रामपुर मजरे क्यामपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर मारपीट और बाद में वाहन रोककर हमला किया गया। मारपीट में पिता-पुत्री समेत तीन लोग घायल हुए हैं। आरोपियों द्वारा शिकायत करने पर धमकी दी गई गई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रामपुर मजरे क्यामपुर गांव निवासी रामतीरथ पुत्र तुलसीराम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 30 जुलाई की सुबह वह अपने घर पर बैठे थे। आरोप है कि गांव के मुकेश और राकेश पुत्र रामकिशोर घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। विरोध करने पर दोनों ने उनकी पिटाई कर दी।
घायल व्यक्तियों का इलाज
बचाने आई उनकी पुत्री अनुसुइया के साथ भी मारपीट की गई, जिससे उसे पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। भीड़ जुटने पर आरोपी भाग गए। एंबुलेंस से अनुसुइया को सीएचसी मथुरानगर ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इसी दौरान इलाज में सहयोग के लिए जा रहे परिजनों की स्कॉर्पियो को भी आरोपियों ने रोक लिया और हमला कर दिया, जिसमें श्याम सिंह के अंगूठे में चोट आई। आरोप है कि आरोपियों ने शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।
पुलिस कार्यवाही
पुलिस ने रामतीरथ की तहरीर पर मुकेश, राकेश, रामकिशोर और सौरभ समेत पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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