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Barabanki News: जमीन की पैमाइश के दौरान हमला, दो घायल, आठ नामजद समेत 15 पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी के जिगनी गांव में भूमि की पैमाइश के दौरान एक व्यक्ति और उसके चालक पर विपक्षियों ने हमला किया। राजस्वकर्मी भी वहां मौजूद थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आठ नामजद और सात अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित घायल हुआ और इलाज चल रहा है।

Barabanki News: जमीन की पैमाइश के दौरान हमला, दो घायल, आठ नामजद समेत 15 पर केस

Barabanki News: बाराबंकी। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के जिगनी गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान एक व्यक्ति और उसके चालक पर विपक्षी लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान राजस्वकर्मी भी मौजूद रहे। लोगों ने बीच बचाव किया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आठ नामजद और सात अज्ञात पर केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ के फैजुल्लागंज कस्बा निवासी राजेश चंद्र तिवारी ने पुलिस को बताया कि जिगनी गांव में उनकी जमीन है। पांच अगस्त को जमीन की पैमाइश के लिए कानूनगो मौके पर पहुंचे थे। धारा 24 की रिपोर्ट के संबंध में उन्हें भी बुलाया गया था।

आरोप है कि शाम करीब 3:30 बजे करीब 15 लोग वहां पहुंचे और तमंचा, भाला, बांस-बल्लियों व डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने बीच बचाव किया। घायलों का अस्पताल में उपचार कराया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शमशेर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, पंकज वर्मा, मंजेन्द्र सिंह उर्फ मिंटू, हरमन सिंह, सनीराज, जोवनप्रीत सिंह और शेष कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। केस में सात अज्ञात पर शामिल हैं। पीड़ित ने मारपीट के दौरान गले से सोने की चेन व जेब से 27 सौ रुपये भी निकालने का आरोप है।

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