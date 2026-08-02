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Barabanki News: घर में घुसकर महिला व बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, चार पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी के दरियाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कमौली में एक महिला और बुजुर्ग पर विपक्षियों ने धारदार हथियार से हमला किया। घटना में महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।

Barabanki News: घर में घुसकर महिला व बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, चार पर मुकदमा

Barabanki News: बाराबंकी। दरियाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कमौली में घर में घुसकर महिला और बुजुर्ग पर विपक्षी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इमसें महिला समेत दो को गंभीर चोटेंआई हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को नामजद किया है। कमौली गांव निवासी नीतम कुमारी पत्नी स्व. अवधेश कुमार ने तहरीर देकर बताया कि 31 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे वह परिवार के साथ घर पर थी। आरोप है कि गांव के दिनेश, शेखर, राममनोहर और पूनम घर के बाहर आकर विवाद करने लगे। विरोध करने पर सभी लोग घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।

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पीड़िता ने बताया कि दिनेश ने धारदार हथियार (बांका) से नीतम कुमारी के सिर पर जानलेवा हमला किया। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके देवर जितेंद्र तथा बाबा रामसमुझ पर भी हमला किया गया, जिसमें रामसमुझ को गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना डायल-112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा। आरोप है कि पुलिस के जाने के बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर चारों नामजद आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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