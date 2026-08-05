Barabanki News: लाठी चार्ज के विरोध में भाकियू भदौरिया गुट ने निकाला जुलूस

Barabanki News: रामनगर। जयपुर में राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में 'सवर्ण न्याय यात्रा' निकालने के दौरान नौजवानों और महिलाओं के ऊपर बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज की भारतीय किसान यूनियन भदोरिया संगठन ने निंदा की। कार्यकर्ता बुढ़वल गन्ना दफ्तर में जिलाध्यक्ष ठाकुर हाकिम सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और दिल्ली कूच का ऐलान किया। हालांकि कानून व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला देकर रामनगर कोतवाल ने उनको रास्ते में रोक वापस किया। भाकियू भदौरिया जिलाध्यक्ष ठाकुर रविंद्र सिंह के नेतृत्व में तमाम किसान यूनियन कार्यकर्ता गन्ना समिति बुढ़वल में इकट्ठा हुए और राजस्थान की घटना का विरोध किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अब आरक्षण भी समाप्त होना चाहिए। तमाम सवर्ण गरीब हैं, मगर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। योग्यता को मानक माना जाए。