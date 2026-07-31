Barabanki News: रास्ते में भी झाड़ियां व जलभराव बनी है मुसीबत

Barabanki News: बाराबंकी। जिले में परिषदीय विद्यालयों में बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल देने के सरकारीनवीन कुमार पाठक: बीएसए बाराबंकी।

Barabanki News: बाराबंकी। जिले में परिषदीय विद्यालयों में बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल देने के सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए परिसर में फैली गंदगी ही काफी है। परिसर में गंदगी व कीचड़ और उगी बड़ी-बड़ी झाड़ियां असुरक्षित माहौल दे रही हैं। कुछ विद्यालयों में पहले भी सांप व बिच्छू जैसे जहरीले जीव देखे गए। इसके बावजूद विद्यालय परिसर में साफ-सफाई नहीं कराई गई। बारिश में जहरीले जीवों का और भी अधिक खतरा बढ़ गया है लेकिन सफाईकर्मी विद्यालयों में सफाई के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। मैदान में कीचड़ तो भवन के पीछे गंदगी: खंड शिक्षाधिकारी बंकी के कार्यलय परिसर में ही कम्पोजिट विद्यालय बड़ेल संचालित है। इस परिसर में ही विद्यालय भवन के पीछे गंदगी व झाड़ियां उगी हुईं है। इनकी सफाई तक नहीं कराई गई। जिससे इनमें जहरीले जीवों के होने की संभावना बनी रहती है। इसके बावजूद सफाई कर्मचारी सिर्फ आगे परिसर में सफाई तक सीमित हैं।

परिसर में नाली का गंदा पानी, उगी है घास रामनगर संवाद के अनुसार तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जफरपुर में नाली का गंदा पानी विद्यालय परिसर में भर गया है। जलभराव के कारण पूरे परिसर में घास-फूस और झाड़ियां उग आई हैं। स्थिति यह है कि विद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार लंबे समय से उपयोग में नहीं हो पा रहा है। छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को विद्यालय पहुंचने के लिए किनारे बने संकरे रास्ते का सहारा लेना पड़ता है। बरसात के दौरान यह रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है।

परिसर में कई बार देखे गए जहरीले सांप जैदपुर संवाद के अनुसार हरख ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पंडरा में विद्यार्थियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। विद्यालय के पीछे की बाउंड्रीवाल काफी समय से टूटी पड़ी है। बाहर फैली बड़ी-बड़ी झाड़ियां और गंदगी के कारण सांप, बिच्छू समेत अन्य जहरीले जीव विद्यालय परिसर तक पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि कई बार स्कूल परिसर में सांप देखे जा चुके हैं।

घास व झाड़ियों से पटा है परिसर दरियाबाद संवाद के अनुसार क्षेत्र के सराय सिंघई स्थित प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर भी कम चिंताजनक नहीं है। विद्यालय के मुख्य गेट पर झाड़ियां उगी हैं। हैंडपंप, शौचालय और परिसर के अधिकांश हिस्सों में घास और झाड़ियां फैली हैं। इससे जहरीले जीवों के छिपने का खतरा भी बढ़ गया है। इसीतरह शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मिश्रा का पुरवा गांव में सफाई कर्मी के न आने से चारो तरफ गंदगी फैली है। बाउंड्रीवाल टूटे हैं। प्रधानाध्यापक नीरज शर्मा ने बताया कि सफाई कर्मियों के न आने से अध्यापक अपने स्तर से साफ-सफाई कराते हैं।

नवीन कुमार पाठक: बीएसए बाराबंकी ने कहा कि विद्यालय परिसर में साफ-सफाई लिए जिला पंचायती राज विभाग को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही प्रधानाध्यापकों को स्थानीय सफाईकर्मियों से संपर्क कर परिसर में सफाई के निर्देश दिए गए हैं।