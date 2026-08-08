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Barabanki News: सवारी बन कर बैठे बदमाश, ई- रिक्शा ले उड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र में दो युवकों ने ई-रिक्शा चालक को चकमा देकर उनकी गाड़ी चोरी कर ली। एक युवक ई-रिक्शा लेकर फरार हो गया जबकि दूसरा बाइक से उसका मार्गदर्शन कर रहा था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

Barabanki News: सवारी बन कर बैठे बदमाश, ई- रिक्शा ले उड़े

Barabanki News: बाराबंकी। कोतवाली नगर क्षेत्र में सवारी बनकर ई-रिक्शा में बैठे दो युवकों ने चालक को चकमा देकर उसक वाहन चोरी कर लिया। एक आरोपी ई-रिक्शा लेकर भाग निकला, जबकि दूसरी बाइक से आगे-आगे रास्ता बताता रहा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रीनगंज बाड़ा छोटी लाइन निवासी इमरान ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री के नाम पंजीकृत ई-रिक्शा मो. जाबिर चलाता है। 30 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे जाबिर जेल गेट पहुंचा था। वहां एक युवक ने जीत नगर जाने के लिए रिक्शा बुक किया। कुछ दूरी पर उसका साथी भी रिक्शे में बैठ गया।

शुगर मिल रोड पर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन के घर के पास लघुशंका की बात कहकर नीचे उतरे। इसी दौरान जाबिर पास की दुकान से मसाला लेने चला गया। मौका पाकर एक युवक ई-रिक्शा लेकर भाग निकला। चालक ने शोर मचाकर उसका पीछा किया लेकिन बदमाश भाग चुके थे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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