Barabanki News: कांवड़ियों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली खाई में उतरी, आठ घायल, तीन गंभीर

Barabanki News: कांवड़ियों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली खाई में उतरी, आठ घायल, तीन गंभीर
Barabanki News: बाराबंकी के बड्डूपुर कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली खाई में चली गई, जिसमें आठ श्रद्धालु घायल हो गए। तीन घायलों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। अन्य घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर और महमूदाबाद में उपचार प्राप्त हुआ।
Barabanki News: बाराबंकी, संवाददाता। बाराबंकी के बड्डूपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर-महमूदाबाद मार्ग पर रविवार को सुरजना मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली खाई में चली गई। जिससे ट्रैक्टर-ट्राली पर बैठे आठ श्रद्धालु घायल हो गए। ट्रैक्टर-ट्राली में सीतापुर जनपद के महमूदाबाद क्षेत्र के 40 श्रद्धालु भगौली स्थित प्रसिद्ध प्रसन्ननाथ महादेव के पास अभरन से जल लेने जा रहे थे। गंभीर रूप से तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। गनीमत रही कि ट्रॉली पलटी नहीं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों व प्रशासन की मदद से घायलों को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर भेजा गया।
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