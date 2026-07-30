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Barabanki News: युवक ने साड़ी से फंदा लगा की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बदोसराय थाना के मरकामऊ गांव में एक युवक, सुरेंद्र कुमार रावत (36), ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने कमरे में साड़ी से फंदा लगाकर जान दी। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम कराया, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। परिवार में कोहराम मचा है।

Barabanki News: युवक ने साड़ी से फंदा लगा की आत्महत्या

Barabanki News: सिरौलीगौसपुर। बदोसराय थाना के मरकामऊ गांव में गुरुवार की सुबह एक युवक ने अपने कमरे में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुंडी तोड़ कर शव को फंदे से नीचे उतारा। घटना से मृतक के घर में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मरकामऊ गांव निवासी सुरेंद्र कुमार रावत (36) पुत्र घूरू रावत सूरत में एक साड़ी फैक्ट्री में काम करता था। दो माह पहले ही वह घर लौटा था। गांव के घर में उसके पिता घूरू रावत, पत्नी कैलाशा, बेटे अकुल व अंश रहते हैं।

पत्नी कैलाशा हिंद अस्पताल सफेदाबाद में कार्यरत है। गुरुवार की सुबह सुरेंद्र उठा और शौचालय जाने के बाद अपने कमरे में चला गया। स्कूल जाने के लिए उसका छोटा बेटा अंश जब कमरे में तैयार होने के लिए जाने लगा तो दरवाजा बंद मिला। इस पर उसने खिड़की से झांका तो पिता को फंदे पर लटका देख कर वह चीख पड़ा। बच्चे की चीख सुनकर परिजन भी पहुंच गए। घर में मची चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी तो अंदर कमरे में सुरेंद्र का शव साड़ी के फंदे से पंखे के हुक से लटका मिला। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतार कर उसका पोस्टमार्टम कराया। युवक द्वारा आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है।

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