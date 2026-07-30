Barabanki News: सड़क हादसों में वृद्धा समेत दो की मौत

Barabanki News: बाराबंकी के लोनीकटरा थाना क्षेत्र में एक वाहन की टक्कर से वृद्धा की मौत हो गई और उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। रामसनेहीघाट में एक रोडवेज बस की टक्कर से एक व्यक्ति की भी मौत हुई। बदोसराय में दो बाइकें टकराईं, जिससे एक युवक गंभीर घायल हुआ।

सड़क हादसों में वृद्धा समेत दो की मौत

Barabanki News: बाराबंकी। लोनीकटरा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार वृद्धा की मौत हो गई। इसी हादसे में वृद्धा का पति गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर, रामसनेहीघाट थाना में रोडवेज बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उधर बदोसराय थाना क्षेत्र में हादसे में एक बाइक सवार गंभीर घायल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है。

दंपति के लौटने का हादसा पुत्री के यहां से लखनऊ लौट रहे थे दंपति: लखनऊ के गोसाईगंज के कबीरपुर गांव निवासी रामावती (64) पत्नी लक्ष्मी नारायण गौतम की पुत्री की शादी लोनीकटरा थाना के बुढ़नापुर गांव में हुई है। रामावती पति के साथ स्कूटी से अपनी पुत्री के यहां आईं हुई थीं। गुरुवार की सुबह दपंति वापस लखनऊ लौट रहे थे। बुढ़नापुर गांव मोड़ के पास लखनऊ-सुल्तापुर हाइवे पार करने के दौरान किसी वाहन चालक ने इनकी स्कूटी में तेज टक्कर मार दी। इस हादसे में वृद्धा रामावती की मौके पर मौत हो गई। घायल पति लक्ष्मी नारायण गौतम को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना पर मृतका के परिजन भी पहुंच गए थे।

रोडवेज बस ने रौंदा रोडवेज बस ने रौंदा, अस्पताल में मौत: टिकैतनगर थाना के बादशाह नगर गांव निवासी श्याम नरायन (40) पुत्र शुभकरण ने अपनी पुत्री का विवाह रामसनेहीघाट थाना के नरायनपुर गांव में किया था। वह अपने बहनोई रामनरेश निवासी ग्राम बरहुआ थाना दरियाबाद के साथ पुत्री की ससुराल गए थे। गुरुवार की सुबह दोनों लोग बाइक से वापस घर लौट रहे थे। नरायनपुर गांव के पास ही मोड़ पर बाइक खड़ी कर श्याम नरायन उतरे थे। इसी दौरान लखनऊ से अयोध्या की ओर जा रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उन्हें टक्कर मार दी। इसमें वह गंभीर घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। यहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

बाइक टकराई दो बाइकें आपस में टकराईं, एक युवक गंभीर: सिरौली गौसपुर संवाद के अनुसार बदोसराय कस्बा में गुरुवार दोपहर करीब दो बजे दो बाइकें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी। पुलिस ने घायल को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया। चोट लगने से व्यक्ति अचेत अवस्था में था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान तूफानी (35) निवासी ग्राम रायपुर मांझा के रूप में हुई है। परिजनों को हादसे की सूचना दी गई है।