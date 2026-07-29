Barabanki News: मेले से लगा जाम, घंटों फंसे रहे वाहन
Barabanki News: नगर पंचायत सिद्धौर में नाग देवता मेले के कारण मिल चौराहे पर भारी जाम लग गया। सुबह नौ बजे से लगभग ढाई घंटे जाम लगा रहा, जिसके कारण वाहन और राहगीरों को उमस भरी गर्मी में परेशानी हुई। स्थानीय पुलिस की अनुपस्थिति में जाम की समस्या गंभीर हो गई। बाद में पुलिस ने जाम खोलने के लिए कार्रवाई की।
Barabanki News: कोठी। नगर पंचायत सिद्धौर में बुधवार सुबह नाग देवता मेला (सैदपुर पोरई) में आने वाली भीड़ के कारण मिल चौराहे पर जाम लग गया। सुबह करीब नौ बजे सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए। जिससे यातायात व्यवस्था ठप हो गई। जबकि मेला स्थल यहां से करीब 8 किलोमीटर दूर है। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यातायात की रफ्तार थमने से जाम में फंसे लोगों को उमस भरी गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि मिल चौराहे पर अचानक वाहनों और राहगीरों वाहनों संख्या व भीड़ बढ़ने से यह समस्या उत्पन्न हुई। आरोप था कि स्थानीय पुलिस नदारद रहने कारण जाम की समस्या और गंभीर हो गई।
सुबह नौ बजे लगा करीब ढाई घंटे बाद खुला। जब सूचना पर असंद्रा इंस्पेक्टर अनिल सिंह की पुलिस टीम सक्रिय हुई। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और यातायात व्यवस्था को संभाला। इस दौरान वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। इस कारण मील चौराहे से केसरगंज मार्ग पर आरा मशीन तक, देवीगंज मार्ग पर पुलिस चौकी तक, मोहम्मदपुर चांदी सिंह मार्ग पर नहर पुलिया तक और जैदपुर मार्ग पर कस्बे तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसमें परिवहन निगम की बस, एंबुलेंस, ई-रिक्शा, बाइक सवार, फोर-व्हीलर और ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि वाहन शामिल थे। इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिसकर्मियों को भेजकर जाम खुलवाया गया।
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