Barabanki News: अकीदत के साथ निकाला गया चेहल्लुम का जुलूस

Barabanki News: बाराबंकी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चेहल्लुम का जुलूस परंपरागत ढंग से निकाला गया जिसमें अंजुमनों ने नौहाख्वानी की। जुलूस में शामिल लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करके नम आंखों से ताज़ियों को कर्बला में सुपुर्द-ए-खाक किया। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम थे।

अकीदत के साथ निकाला गया चेहल्लुम का जुलूस

Barabanki News: बाराबंकी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चेहल्लुम का जुलूस परंपरागत ढंग से निकाला गया। इमाम हुसैन की शहादत के 40 दिन बाद निकाले जाने वाले इस जुलूस में अंजुमनों ने नौहाख्वानी की। फतेहपुर नगर में बड़ा इमामबाड़ा से चेहल्लुम का अलविदाई जुलूस परम्परागत ढंग से शानो शौकत व अकीदत के साथ निकाला गया।

जुलूस की विशेषताएं इमाम हुसैन की शहादत के 40 दिन बाद निकाले जाने वाले इस जुलूस में अंजुमन ए अब्बासिया व महमूदाबाद की अंजुमन जाफरिया नौहाख्वानी कर रही थी। जुलूस में इमाम साहब के घोड़े का प्रतीक शबीह ए जुल्जानाह दुलदुल व ऊंटों पर महिलाओं के बैठने के प्रतीक रूप में शबीह ए अमारियां भी शामिल थी। जुलूस में जंजीर व कमा का मातम देखने के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग जमा थे। इमामबाड़ा ट्रस्ट के मुतावल्ली सैयद हसन इब्राहिम काजमी ने जुलूस का नेतृत्व किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तय रास्तों से गुजर कर जुलूस कर्बला मैदान में समाप्त हुआ।

कर्बला में ताजियों का दफन मसौली संवाद के अनुसार कस्बा में चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया। देर शाम कर्बला में नम आंखों के साथ ताजियों को दफन किया गया। बड़ीचौक में सोमवार की रात्रि ताजिये रखे गये। जिनकी जियारत के लिए लोग रात्रि भर जागते रहे। दूरदराज से आयी तमाम नौहा कमेटियां नौहाख्वानी करते रहे। मंगलवार को बड़ीचौक से निकाला गया ताजियों का जुलूस कस्बे के विभिन्न चौकों से होते हुए कर्बला पहुंचा। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि मुईन अंसारी, अरीफ, जबीर, शकील सिद्दीकी, चांद खां सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए।

अन्य क्षेत्रों में जुलूस बेलहरा संवाद के अनुसार चेहल्लुम का जूलूस अजादारों ने स्थानीय किले व इमामबाड़ा से गमगीन माहौल में निकाला गया। जिसमें अजादारों ने शिरकत कर नौहाख्वानी व मातम किया। जुलूस में शामिल अंजुमनों ने छुरी और जंज़ीरों से मातम कर या अली, या हुसैन, या हुसैन की सदाएं बुलन्द की। जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से होकर पुलिस चौकी, मेन बाजार, लच्छीपुर चौराहा से कर्बला पहुंचा। जहां पर तमाम अजादारों व अंजुमनों ने शहीदों को याद करके मातम और नौहाख्वानी कर नम आंखों से ताज़ियों को कर्बला में सुपुर्द-ए-खाक किया। क्षेत्र के सूरतगंज, मोहम्मदपुर खाला, लालपुर करौता, छेदा आदि स्थानों पर भी शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस सम्पन्न हुआ।

बदोसराय में जुलूस सिरौलीगौसपुर संवाद के अनुसार तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र के कस्बा बदोसराय में मंगलवार को चेहल्लुम का जुलूस अकीदत के साथ निकाला गया। इस अवसर पर लोगों ने कर्बला के शहीद इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद कर शोक व्यक्त किया। जुलूस में शामिल लोगों ने या हुसैन, या अली के शोकपूर्ण नारे लगाए। जगह-जगह मातम किया गया तथा नौहाख्वानी के माध्यम से इमाम हुसैन के बलिदान को याद किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर अली हैदर, ग्राम प्रधान निसार मेहंदी सहित कस्बे के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रशासन के सहयोग से चेहल्लुम का यह जुलूस शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।