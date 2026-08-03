Barabanki News: उचक्कों ने कई श्रद्धालुओं की काटी जेब
Barabanki News: रामनगर में सावन के पहले सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान लोधेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया, लेकिन इस दौरान चोरों ने भी भीड़ का फायदा उठाकर श्रद्धालुओं की जेबें और बाइकें चुरा लीं। सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी पर सवाल उठे हैं, क्योंकि पीड़ितों को चोरों का पता लगाने में कोई सफलता नहीं मिली।
Barabanki News: रामनगर । सावन के पहले सोमवार को जहां लाखों श्रद्धालु भगवान लोधेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किए वहीं, दूसरी ओर चोरों ने भी भीड़ का पूरा फायदा उठाकर जमकर हाथ साफ किए। गर्भगृह तक श्रद्धालुओं की जेबें सुरक्षित नहीं रहीं और मेला मैदान से बाइक तक चोरी हो गई। लगातार हुई घटनाओं ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम अमरा देवी निवासी अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि गर्भगृह में पूजा-अर्चना के दौरान उनकी जेब से नकदी पार कर दी गई । उमरी निवासी गेंदेलाल परिवार के साथ जलाभिषेक करने पहुंचे थे।
पूजा के दौरान ही उनका रुपयों से भरा पर्स चोरी हो गया। दोनों पीड़ितों ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों का पता लगाने का प्रयास किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।सीतापुर जनपद के पैतेपुर हीरानगर निवासी संदीप पाल अपनी बाइक से दर्शन करने आए थे। उन्होंने मेला मैदान में बाइक खड़ी की और पूजा कर वापस लौटे तो वाहन गायब मिला। काफी देर तक खोजबीन के बावजूद बाइक का कोई पता नहीं चला। आखिरकार पीड़ित ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।