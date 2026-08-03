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Barabanki News: सर्पदंश से युवक की हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: सिरौलीगौसपुर। एक युवक को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे संयुक्त

Barabanki News: सर्पदंश से युवक की हालत गंभीर

Barabanki News: सिरौलीगौसपुर। एक युवक को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे संयुक्त चिकित्सालय सिरौलीगौसपुर ले गये। हालत गंभीर होने पर डाक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बदोसराय थाना के तासीपुर गांव निवासी फुरकान (25) पुत्र मुस्लिम को जहरीले सांप ने काट लिया। जिसे परिजन उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय सिरौलीगौसपुर ले गये। जहां इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

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