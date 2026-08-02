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Barabanki News: 16 वर्षीय किशोरी लापता, गुमशुदगी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी तीन दिन पहले घर से लापता हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। भाई की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है और किशोरी की तलाश शुरू की है। परिवार को किसी अप्रिय घटना की आशंका है।

Barabanki News: 16 वर्षीय किशोरी लापता, गुमशुदगी दर्ज

Barabanki News: बाराबंकी। रामनगर थाना के एक गांव से तीन दिन पहले एक किशोरी अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। भाई की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है। रामनगर थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 30 जुलाई की रात करीब आठ बजे घरेलू बात को लेकर उसकी 16 वर्षीय बहन नाराज होकर घर के पास स्थित बाग की ओर चली गई थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने किसी अप्रिय घटना की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

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