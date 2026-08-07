Barabanki News: डायट प्राचार्य व वरिष्ठ प्रवक्ताओं का हुआ स्वागत
Barabanki News: रामनगर में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश शुक्ल के नेतृत्व में डायट गनेशपुर में उप शिक्षा निदेशक और अन्य अधिकारियों का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन और शिक्षकों के मान-सम्मान पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने सहयोग का भरोसा दिया।
Barabanki News: रामनगर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई रामनगर के प्रतिनिधि मंडल ने ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश शुक्ल के नेतृत्व में डायट गनेशपुर पहुंचकर उप शिक्षा निदेशक,प्राचार्य अमित यादव तथा वरिष्ठ प्रवक्ता आरके द्विवेदी, राम खिलावन सिंह का माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि संगठन सदैव प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन और शिक्षकों के मान-सम्मान के लिए कटिबद्ध है। डायट प्रशासन और संगठन के बीच निरंतर बेहतर समन्वय बनाए रखा जाएगा। स्वागत के उपरांत अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई जिसमें प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और शिक्षकों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।
अधिकारियों ने संगठन की इस पहल की सराहना करते हुए पूर्ण सहयोग एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर शिवाकांत दीक्षित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मनीष मौर्य ब्लॉक मंत्री, जफर बेग कोषाध्यक्ष, रामसागर उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे।
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