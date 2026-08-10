Barabanki News: संयुक्त निदेशक के औचक निरीक्षण में मिली खामियां, साफ-सफाई के दिए निर्देश
Barabanki News: सतरिख के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सोमवार को डॉ. अशोक खटारिया द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अस्पताल की व्यवस्थाओं, खासकर शौचालय, क्षय रोग कक्ष, और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया गया। डॉ. खटारिया ने सफाई और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
Barabanki News: सतरिख। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतरिख का सोमवार को संयुक्त निदेशक परिवार कल्याण स्वास्थ्य निदेशालय लखनऊ के डॉ. अशोक खटारिया ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखी। संयुक्त निदेशक ने सबसे पहले अस्पताल के सभी शौचालयों को खुलवाकर उनकी साफ-सफाई और व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके बाद क्षय रोग कक्ष, ओपीडी, चिकित्सक कक्ष, महिला चिकित्सक ओपीडी, फार्मेसी, दंत चिकित्सक कक्ष, कोल्ड चेन रूम, जननी सुरक्षा वार्ड और लेबर रूम का निरीक्षण किया। इसके बाद अस्पताल परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।अस्पताल परिसर में जगह-जगह उगी घास को देखकर उन्होंने साफ- सफाई कराने के निर्देश दिए।
साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉ. नितीश सिंह, डॉ. आफताब आलम, डॉ. अजीत ओझा, डॉ. स्वाति रतन, डॉ. संदीप मौर्य, डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉ. शिवांगी, अजय वर्मा समेत कई चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
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