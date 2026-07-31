Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Barabanki News: आर्थिक तंगी व बीमारी से जूझ रहे युवक ने अस्पताल की छत से कूद कर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

Barabanki News: बाराबंकी के हिंद अस्पताल में भर्ती रामसुमन रावत ने शुक्रवार भोर को तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वह फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त थे और आर्थिक तंगी से परेशान थे। तीन भाईयों में सबसे बड़े रामसुमन की परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

आर्थिक तंगी व बीमारी से जूझ रहे युवक ने अस्पताल की छत से कूद कर दी जान
आर्थिक तंगी व बीमारी से जूझ रहे युवक ने अस्पताल की छत से कूद कर दी जान

Barabanki News: बाराबंकी। नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद स्थित हिंद अस्पताल में भर्ती एक युवक ने शुक्रवार की भोर तीसरी मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। युवक फेफड़े की बीमारी से पीड़ित था। उसे पांच दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि लम्बे समय से युवक बीमारी से जूझ रहा था। जिससे आर्थिक परिस्थितियां भी खराब हो गईं थीं। डेढ़ बीघे जमीन को गिरवी रख तीन माह से इलाज करा रहा था। घर भाइयों का चूल्हा अलग होने से परिवार और बूढे़ पिता की जिम्मेदारी भी युवक के ऊपर ही थी। भोर में करीब चार बजे हुई घटना: टिकैतनगर थाना के बसौगापुर मजरे सराय दुनौली गांव निवासी रामसुमन रावत (40) पुत्र सुन्दर लाल फेफड़े की बीमारी से पीड़ित थे। उनके फेफड़े में पानी बनता था। उन्हें परिजनों ने 27 जुलाई को सफेदाबाद स्थित हिंद अस्पताल में भर्ती कराया था। उन्हें अस्पताल की तीसरी मंजिल पर भर्ती किया गया था। उनके साथ पत्नी व ससुरालपक्ष से कई रिश्तेदार अस्पताल में ही रुकते थे।

ये भी पढ़ें:Barabanki News: हिंद अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर मरीज ने दी जान, मचा हड़कंप

भोर में आत्महत्या का प्रयास

शुक्रवार की भोर करीब चार बजे अचानक रामसुमन छत से कूद कर जान दे दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची सफेदाबाद पुलिस चौकी के प्रभारी ने शव का पंचनामा भर कर उसका पोस्टमार्टम कराया है। इस घटना से मृतक के घर में कोहराम मचा है।

ये भी पढ़ें:Maharajganj News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव, सनसनी

सामाजिक और आर्थिक समस्या

तीन माह से खराब चल रही थी तबियत: मृतक के साले अमित निवासी ग्राम सिसौना थाना रामसनेहीघाट ने बताया कि उनके बहनोई राम सुमन की करीब तीन माह पहले तबियत बिगड़ी थी। उनके फेफड़े में पानी बनने लगा था। जिसका उपचार कराया गया। राहत मिलने पर वह करीब एक माह पहले मजदूरी के लिए सीतापुर चले गए थे। कुछ दिन बाद ही उनकी तबियत फिर से बिगड़ने लगी। सिर दर्द के साथ उन्हें उल्टी आदि आने लगी थी। फिर से फेफड़े में पानी जमा होने से उन्हें हिंद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

परिवार पर बोझ

खड़ी हो गई थी आर्थिक तंगी: मृतक के साले अमित ने बताया कि उनके बहनोई राम सुमन तीन भाई हैं। सबसे बड़े वहीं थे। इनके भाई फूलचंद व हरिन्दर का चूल्हा अलग-अलग है। इनकी मां की मौत हो चुकी थी। घर में पिता सुंदरलाल, पत्नी सरिता, बच्चे अर्चना (14), बिसिन (12), गुड़िया (9) व सुमित (सात) हैं। राम सुमन के पास करीब ढाई बीघा खेती थी। इसमें से वह डेढ़ बीघा जमीन गिरवीं रखे हुए थे। खेती के साथ वह मजदूरी करते थे। घर में पिता के जांघ की हड्डी टूटी है। उनका भी उपचार चल रहा है। ऐसे में राम सुमन के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई थी। बीमार होने के कारण वह मजदूरी भी नहीं कर पा रहा था। साथ ही पिता की अलग बीमारी थी। साथ ही पिता, पत्नी व चार बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसी पर थी। इस संबंध में सफेदाबाद चौकी प्रभारी संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मृतक चेस्ट की बीमारी से पीड़िता था। उसने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

सामान्य प्रश्न

रामसुमन क्यों आत्महत्या की?
रामसुमन ने आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या की।
ये भी पढ़ें:Sitapur News: बुजुर्ग ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Barabanki News Barabanki Suicide अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।