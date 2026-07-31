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Barabanki News: हिंद अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर मरीज ने दी जान, मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित हिंद अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने तड़के तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। राम सुमन (40) काफी समय से सीने की बीमारी से ग्रसित थे और मानसिक तनाव का भी सामना कर रहे थे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर जांच शुरू कर दी है।

Barabanki News: हिंद अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर मरीज ने दी जान, मचा हड़कंप

Barabanki News: बाराबंकी, संवाददाता। बाराबंकी में सफेदाबाद स्थित हिंद अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने शुक्रवार तड़के तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर जांच शुरू कर दी है। टिकैतनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सराई दुनौली निवासी राम सुमन (40) पुत्र सुंदरलाल लंबे समय से सीने की बीमारी से पीड़ित थे। जिससे वे परेशान चल रहे थे। परिजनों के अनुसार उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। हालत गंभीर होने पर 27 जुलाई को उन्हें उपचार के लिए सफेदाबाद स्थित हिंद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इसी बीच शुक्रवार की सुबह तड़के करीब चार बजे राम सुमन अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूद गए। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल के कर्मचारियों और तीमारदारों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की।सफेदाबाद चौकी प्रभारी संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मृतक लंबे समय से चेस्ट की बीमारी से पीड़ित था। शुक्रवार भोर करीब चार बजे उसने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।

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