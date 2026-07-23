Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Barabanki News: रईसजादों ने छेड़खानी का विरोध करने पर कार चढ़ाने की कोशिश की, धरे गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

Barabanki News: बाराबंकी में एक छात्रा ने शोहदों की छेड़खानी के खिलाफ शोर मचाया, जिससे राहगीरों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने अपनी कार से राहगीरों को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन जाम के कारण भाग नहीं सके। दो आरोपी पकड़े गए जबकि दो फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Barabanki News: रईसजादों ने छेड़खानी का विरोध करने पर कार चढ़ाने की कोशिश की, धरे गए

Barabanki News: बाराबंकी। शोहदों की छेड़खानी से तंग एक छात्रा ने गुरुवार की दोपहर करीब एक बजे शोर मचाया तो आसपास के राहगीरों ने कार सवार शोहदों को घेर लिया। पकड़े जाने के डर से मनबढ़ शोहदों ने कार के सामने खड़े राहगीरों को लोगों को कुचलने का प्रयास किया लेकिन रास्ते पर जाम होने से वह भाग नहीं सके। इस घटना में दो व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गए। इस दौरान दो शोहदे भाग निकले। लोगों ने दो शोहदों को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बड़ेल क्षेत्र में संचालित एक कॉलेज की हाईस्कूल की छात्रा प्रतिदिन पैदल ही घर जाती है।

पिछले करीब 15 दिन से कार सवार कुछ युवक दरबारी समोसा दुकान के पास सड़क किनारे कार खड़ी कर इस छात्रा से छेड़खानी करते थे। कई बार छात्रा रोते हुए कॉलेज लौट जाती। इस पर कॉलेज के मैनेजर व शिक्षकों ने उससे घटना का कारण पूछा तो उसने पूरी बात बताई। कॉलेज प्रबंधन व शिक्षक घटनास्थल पर पहुंचे तो कार सवार मौके से भाग निकले थे। गुरुवार की दोपहर करीब एक बजे विद्यालय में छुट्टी होने पर बड़ेल नहर सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। छात्रा विद्यालय से निकल कर पैदल घर जा रही थी। स्कूल के प्रबंधक व शिक्षकों ने सुरक्षा के लिए छात्रा का पीछा किया जिससे शोहदों को पकड़ जा सके। दोपहर करीब सवा एक बजे दरबारी समोसा की दुकान के पास सफेद रंग की खड़ी कार में सवार शोहदों ने छात्रा को देख कर फिर से छीटाकशी शुरू कर दी। जिस पर छात्रा ने शोर मचा दिया। राहगीरों का ध्यान गया तो वह भी अलर्ट हो गए। पीछे से शिक्षक भी आ गए। अपने को घिरते हुए देख कर बदमाशों ने सामने खड़े लोगों की ओर कार दौड़ा दी। जिससे वहां भगदड़ मच गई। कार की चपेट में आकर दो लोग अमन व विनय वर्मा घायल हो गए। लेकिन सड़क पर जाम होने से शोहदे भाग नहीं सके। मौके का फायदा उठा कर दो आरोपी भाग गए जबकि लोगों ने दो बदमाशों को दबोच लिया। सूचना पर पहुंची बड़ेल पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कार सहित पुलिस चौकी चली गई। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस लगी है। चौकी प्रभारी धर्मेंद कुमार मिश्र ने बताया कि दो आरोपी हिरासत में हैं। दो फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। कार को कब्जे में लिया गया है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Barabanki News Student अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।