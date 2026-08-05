Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Barabanki News: अवैध खनन में लगे सात ओवरलोड ट्रकों को एसडीएम ने पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

Barabanki News: रामसनेहीघाट में अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सात ट्रकों को सीज किया। इन पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। डीएम ईशान प्रताप सिंह की जानकारी के अनुसार, ओवरलोड मौरंग बाराबंकी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच रहा था। एसडीएम ने सुनिश्चित किया कि आगे भी ऐसे अभियान संचालित होते रहेंगे।

Barabanki News: अवैध खनन में लगे सात ओवरलोड ट्रकों को एसडीएम ने पकड़ा

Barabanki News: रामसनेहीघाट। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश पर अवैध खनन व ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को भीखरपुर के निकट चलाए गए विशेष अभियान में सात ओवरलोड मौरंग लदे ट्रकों को पकड़कर सीज किया गया। वाहनों पर करीब चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिससे ओवरलोडिंग और अवैध खनन से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया। बाद में जुर्माने की राशि चार लाख 28 हजार रुपये जमा करने पर सीज वाहन को छोड़ दिया गया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह को सूचना मिली थी कि हैदरगढ़-भिटरिया मार्ग से ओवरलोड मौरंग लादकर वाहन बाराबंकी जिले के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर भिटरिया मंडी में पहुंच रहे हैं। उन्होंने एसडीएम बृजेंद्र उपाध्याय को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:Barabanki News: अवैध खनन में लगे सात ओवरलोड ट्रकों को एसडीएम ने पकड़ा

डिटेल चेकिंग अभियान

डीएम के निर्देश पर मंगलवार दोपहर एसडीएम के नेतृत्व में नायब तहसीलदार उमेश द्विवेदी, खनन अधिकारी अनंत कुमार तथा पुलिस टीम ने भीखरपुर के निकट सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान सात ट्रकों को ओवरलोड मौरंग ले जाते हुए पकड़ा गया। जांच में कुछ वाहनों के खनन संबंधी परमिट भी वैध नहीं पाए गए। ट्रक चालकों ने बताया कि वे बांदा जनपद से मौरंग लादकर बाराबंकी की विभिन्न मंडियों में आपूर्ति के लिए आ रहे थे।

जुर्माने की राशि और कार्रवाई

खनन अधिकारी अनंत कुमार ने मौके पर ही अभिलेखों और परिवहन संबंधी दस्तावेजों की जांच कर सभी सात वाहनों पर करीब चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे वाहन स्वामियों ने तत्काल जमा कर दिया। इसके बाद वाहनों को नियमानुसार सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। एसडीएम श्री उपाध्याय ने बताया कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का अभियान आगे भी लगातार चलाया जाएगा।

अवधि संबंधित प्रश्न

अभियान में कितने ओवरलोड ट्रक पकड़े गए?
अभियान में सात ओवरलोड मौरंग लदे ट्रकों को पकड़ा गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Barabanki News Barabanki Barabanki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।