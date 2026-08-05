Barabanki News: अवैध खनन में लगे सात ओवरलोड ट्रकों को एसडीएम ने पकड़ा

Barabanki News: रामसनेहीघाट में अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सात ट्रकों को सीज किया। इन पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। डीएम ईशान प्रताप सिंह की जानकारी के अनुसार, ओवरलोड मौरंग बाराबंकी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच रहा था। एसडीएम ने सुनिश्चित किया कि आगे भी ऐसे अभियान संचालित होते रहेंगे।

Barabanki News: रामसनेहीघाट। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश पर अवैध खनन व ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को भीखरपुर के निकट चलाए गए विशेष अभियान में सात ओवरलोड मौरंग लदे ट्रकों को पकड़कर सीज किया गया। वाहनों पर करीब चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिससे ओवरलोडिंग और अवैध खनन से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया। बाद में जुर्माने की राशि चार लाख 28 हजार रुपये जमा करने पर सीज वाहन को छोड़ दिया गया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह को सूचना मिली थी कि हैदरगढ़-भिटरिया मार्ग से ओवरलोड मौरंग लादकर वाहन बाराबंकी जिले के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर भिटरिया मंडी में पहुंच रहे हैं। उन्होंने एसडीएम बृजेंद्र उपाध्याय को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

डिटेल चेकिंग अभियान डीएम के निर्देश पर मंगलवार दोपहर एसडीएम के नेतृत्व में नायब तहसीलदार उमेश द्विवेदी, खनन अधिकारी अनंत कुमार तथा पुलिस टीम ने भीखरपुर के निकट सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान सात ट्रकों को ओवरलोड मौरंग ले जाते हुए पकड़ा गया। जांच में कुछ वाहनों के खनन संबंधी परमिट भी वैध नहीं पाए गए। ट्रक चालकों ने बताया कि वे बांदा जनपद से मौरंग लादकर बाराबंकी की विभिन्न मंडियों में आपूर्ति के लिए आ रहे थे।

जुर्माने की राशि और कार्रवाई खनन अधिकारी अनंत कुमार ने मौके पर ही अभिलेखों और परिवहन संबंधी दस्तावेजों की जांच कर सभी सात वाहनों पर करीब चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे वाहन स्वामियों ने तत्काल जमा कर दिया। इसके बाद वाहनों को नियमानुसार सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। एसडीएम श्री उपाध्याय ने बताया कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का अभियान आगे भी लगातार चलाया जाएगा।