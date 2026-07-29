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Barabanki News: सड़क पर आवारा पशु से टकराकर बाइक सवार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: लखनऊ- महमूदाबाद मार्ग पर आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। दिलशाद अहमद की बाइक को साड़ ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए। इससे पहले भी दो लोगों को इसी तरह से चोटें आई थीं। संबंधित अधिकारी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

Barabanki News: सड़क पर आवारा पशु से टकराकर बाइक सवार घायल

Barabanki News: निन्दूरा। कुर्सी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ- महमूदाबाद मार्ग पर इस समय आवारा पशुओं का आतंक मचा हुआ है। बुधवार को लखनऊ- महमूदाबाद मार्ग पर जा रहे बसरा गांव निवासी दिलशाद अहमद की बाइक में साड़ ने टक्कर मार दी। जिससे वे घायल हो गए। दो दिन पहले भी बाबागंज में पशुओं की टक्कर से दो लोग घायल हो गए थे। अकस्मान सड़क पर आवारा पशुओं के आने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

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