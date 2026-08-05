Barabanki News: स्कूल परिसर में निकला खतरनाक सांप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
Barabanki News: त्रिवेदीगंज के प्राथमिक विद्यालय शिवपुर में एक खतरनाक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। शिक्षकों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने आधे घंटे में सांप का रेस्क्यू कर लिया। शिक्षकों ने छात्रों को भविष्य में इस तरह की घटनाओं में घबराने के बजाय वन विभाग को सूचित करने की सलाह दी।
Barabanki News: त्रिवेदीगंज। विकासखंड त्रिवेदीगंज के प्राथमिक विद्यालय शिवपुर में बुधवार को स्कूल परिसर में खतरनाक प्रजाति का सांप निकलने से बच्चों और शिक्षकों में हड़कंप मच गया। शिक्षकों ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब आधे घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद उसे डिब्बे में बंद कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए ले जाया गया। वन विभाग की तत्परता से किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई। विद्यालय में सांप निकलने की सूचना पर खंड शिक्षा अधिकारी राम नारायण यादव भी विद्यालय पहुंचे। उन्होंने शिक्षकों और बच्चों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना तथा भविष्य में इस तरह की स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल वन विभाग को सूचना देने की सलाह दी।
सांप के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद विद्यालय में पढ़ाई का कार्य सामान्य रूप से शुरू हो गया।
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