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Barabanki News: मंदिर से 50 हजार की करधनी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: कोठी क्षेत्र के पश्चिम टेण्डवां गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर से माता पार्वती की मूर्ति से चांदी की करधनी चोरी हो गई है। यह चोरी मंदिर की सफाई के दौरान पुजारी को पता चली। यह करधनी करीब 150 ग्राम की है और इसकी कीमत 50 हजार रुपये है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

Barabanki News: मंदिर से 50 हजार की करधनी चोरी

Barabanki News: कोठी। क्षेत्र के पश्चिम टेण्डवां गांव के दुर्गेश मिश्र के घर के समीप स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर से माता पार्वती की मूर्ति से चांदी की करधनी चोरी हो गई। गुरुवार की सुबह मंदिर के साफ सफाई के दौरान जेवर चोरी होने की जानकारी पुजारी को हुई। पुजारी के मुताबिक यह करधनी का करीब 12 साल पहले पूर्व प्रधान सिद्धनाथ सिंह की पत्नी सरोज सिंह ने मन्नत पूरी होने पर माता पार्वती को अर्पित की थी। उनके मुताबिक चोरी हुई करधनी वजन करीब 150 ग्राम है। इसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई जा रही है। ग्रामीण मुताबिक यहां दोनों पहर पूजा-अर्चना होती हैं।

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विशेष अवसरों जैसे शिवरात्रि, नवरात्र और सावन के महीने में सुंदरकांड, श्रीरामचरित मानस पाठ, जागरण, भजन-कीर्तन और भंडारे आदि कार्यक्रम आयोजित होते हैं। चोरी की सूचना पर कोठी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की पुलिस टीम के द्वारा जांच की गई है।

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