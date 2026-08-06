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Barabanki News: गली बंद करने के विवाद में दो भाइयों के बीच चटकी लाठी, एक भाई की हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के जानीपुर गांव में कोलिया बंद करने के विवाद में एक भाभी ने अपने देवर और उसके परिवार पर मारपीट का आरोप लगाया। आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने लाठियों से हमला कर दिया, जिससे उसके पति घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Barabanki News: गली बंद करने के विवाद में दो भाइयों के बीच चटकी लाठी, एक भाई की हालत गंभीर

Barabanki News: कोठी (बाराबंकी), संवाददाता। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के जानीपुर गांव में कोलिया (गली) बंद करने के विवाद में भाभी ने अपने देवर और उसके परिवार पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना में उसके पति घायल हो गए हैं। शिकायत पर पुलिस ने गैरइरादतन हत्या के प्रयास व मारपीट से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के चौकी इंचार्ज केसरगंज को सौंपी है। कोठी थाना क्षेत्र के जानीपुर मजरे मीरापुर गांव निवासी रामकली ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उनके देवर शिवनाथ, शिवनाथ की पत्नी अनीता और उनके बच्चे आलोक, गुग्ग व ललित एकराय होकर बुधवार को कोलिया बंद कर रहे थे।

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जब रामकली, उनके पति पारसनाथ और बेटी आकांक्षा ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर उन्हें घर में घुसकर पीट दिया। इस दौरान पति पारसनाथ के सिर में चोट लगने से वह बेहोश हो गए। आरोप है कि आरोपियों ने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर कोठी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मामले में पिता-पुत्र समेत पांच आरोपियों के विरुद्ध गैरइरादतन हत्या प्रयास व मारपीट से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच केसरगंज चौकी इंचार्ज शैलेंद्र कुमार को सौंपी है। पुलिस ने बताया कि घायलों का सीएचसी कोठी में उपचार कराया गया है।

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