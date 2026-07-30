Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Barabanki News: शिवभक्तों ने भोले के दर पर टेका मत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

Barabanki News: बाराबंकी में श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही शिवभक्ति का रंग छा गया है। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की। हालांकि, पूजा सामग्री के दामों में वृद्धि हुई है। विभिन्न दुग्ध कंपनियों ने दूध की दरें नहीं बढ़ाई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिली।

Barabanki News: शिवभक्तों ने भोले के दर पर टेका मत्था

Barabanki News: बाराबंकी। पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही शिवभक्ति का रंग पूरे जिले में छा गया। गुरुवार को श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। भक्तों ने जलाभिषेक और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं, सावन की शुरुआत के साथ ही पूजा सामग्री के दामों में भी डेढ़ गुना तक बढ़ोतरी हो गई है। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, कमल पुष्प, भांग और पूजन डलिया महंगी होने से श्रद्धालुओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, फिर भी आस्था के आगे महंगाई बेअसर नजर आई। श्री लोधेश्वर महादेवा मंदिर में रुद्राभिषेक का क्रम सावन के पले दिन गुरुवार से ही शुरू हो गया है। इसके लिए श्रद्धालुओं की भक्तिभाव और श्रद्धा के अनुसार पूजन सामग्री मिलती है, जो न्यूनतम ग्यारह सौ से लेकर इक्कीस सौ तक शामिल है। ब्राह्मण व पुजारी को दान दक्षिणा स्वेच्छा से श्रद्धानुसार है, जिसमें कोई जोर नहीं है। मंदिर के मुख्य पुजारी वीरेंद्र अवस्थी महराज,पुजारी आदित्य नाथ महराज आदि का कहना है कि पूजा-अर्चना पूरी तरह से निजी श्रद्धा का विषय है। इसलिए श्रद्धालु की आस्था और सामर्थ्य के अनुरूप ही रुद्राभिषेक पूजन कराया जाता है। रुद्राभिषेक के दौरान कुछ श्रद्धालु गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो कुछ दूध से तो कुछ कुशा के जल से पूजन शुभ मानते हैं।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: दुधनाथ धाम मंदिर में सामूहिक पूजा व रुद्राभिषेक

श्रद्धालुओं को राहत

विभिन्न दुग्ध कंपनियों के दाम नहीं बढ़ने से श्रद्धालुओं को राहत: राहत की बात यह है कि सावन माह में विभिन्न डेयरी कंपनियों ने दूध के दाम नहीं बढ़ाए हैं। बाजार में दूध 60 से 65 रुपये प्रति लीटर की पुरानी कीमत पर ही मिल रहा है। वहीं, आसपास के गांवों से आने वाले लोग 40 से 50 रुपये प्रति लीटर की दर से भी दूध लेकर पहुंच रहे हैं। जिससे श्रद्धालुओं को अभिषेक कराने में विशेष परेशानी नहीं होगी। सावन के पहले दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और दिनभर हर-हर महादेव के जयघोष के बीच जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा-अर्चना का क्रम चलता रहा। देर शाम तक भक्त पूजा अर्चना करते रहे।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: बांका : पहले सावन पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

पूजन सामग्री के दाम में वृद्धि

इस बार सावन में बढ़े पूजन सामग्री के दाम: सावन माह शुरू होते ही श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर में पूजन सामग्री की मांग बढ़ गई है। इसके साथ ही पूजा की डलिया के दाम में भी वृद्धि हुई है। पहले जो सामान्य पूजन डलिया 20 रुपये में मिलती थी, वह अब 30 रुपये में बिक रही है। इस थाली में बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, कमल पुष्प, भांग, गांजा, गुलाब फूल और मदार के पुष्प सहित भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली आवश्यक सामग्री शामिल है। प्रतिदिन दर्शन के लिए आने वाले ऐसे श्रद्धालुओं के लिए जो केवल बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते हैं, उनको 10 रुपये की पूजन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

सामान्य प्रश्न

सावन के महीने में श्रद्धालुओं ने किस मंदिर में पूजा की?
श्रद्धालुओं ने श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की।
ये भी पढ़ें:Hardoi News: सावन के पहले दिन भोलेनाथ का किया शृंगार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Barabanki News Barabanki Barabanki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।