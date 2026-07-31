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Barabanki News: खतरे के निशान से 22 सेमी नीचे बह रही सरयू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: रामनगर में सरयू नदी का जलस्तर पहले से बढ़ा है, लेकिन यह खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर नीचे है। कटान की समस्या सामने आई है, विशेष रूप से रेलवे पुल के आसपास। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यदि जलस्तर में और वृद्धि होती है, तो खतरा बढ़ सकता है।

Barabanki News: खतरे के निशान से 22 सेमी नीचे बह रही सरयू

Barabanki News: रामनगर। सरयू नदी का जलस्तर पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ा है लेकिन खतरे के निशान से नीचे है। शुक्रवार शाम को 105.850 सेमी एल्गिन ब्रिज पर वाटर लेवल दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 106.070 मीटर से महज 22 सेंटीमीटर नीचे है। हालांकि नदी अभी भी चेतावनी स्तर 105.070 मीटर से 78 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस जलस्तर पर तटवर्ती क्षेत्रों में कटान भी हो रही है। नदी का जलस्तर पिछले चार दिनों तक कम रहा लेकिन शुक्रवार को बढ़ा दर्ज किया गया। रेलवे पुल के आसपास रेल जमीन में कटान तेज हो गई है। बाराबंकी से गोंडा जाने वाले रेलवे पुल की पहली कोठी के पास नदी ने रेलवे की भूमि का काफी हिस्सा काट दिया है।

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बीच-बीच में खाली पड़ी जमीन पर भी कटान लगातार जारी है। कटान की चपेट में आकर एक बड़ा बबूल का पेड़ भी नदी में समा गया। इसके अलावा बहरामघाट की ओर से आने वाले रेलवे बांध के किनारे-किनारे भी सरयू का पानी फैल गया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में भी नदी का दबाव बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जलस्तर में कमी आई तो कटान और तेज हो सकती है। सड़क पुल की कोठी पर भी कटान हुई है। उधर तहसील लेखपाल ने जाकर अपने एरिया के गांवों का निरीक्षण किया। नदी के कुछ बढ़ने पर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तटवर्ती गांवों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बाढ़ कार्य खंड की टीम नदी की गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। जल स्तर बढ़ता दर्ज हुआ है। तहसीदार विपुल सिंह ने बताया कि सतर्कता बरती जा रही। अभी कोई खतरा नहीं है।

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