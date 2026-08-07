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Barabanki News: हादसों से नहीं लिया सबक, एचटी लाइनों के नीचे सुरक्षा जाली तक नहीं लगाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी में एचटी लाइन टूटने से हुए हादसों के बावजूद बिजली विभाग की सुरक्षा मानकों की अनदेखी से स्थानीय नागरिक चिंतित हैं। 11 केवी की लाइन कई क्षेत्रों में सड़कों के ऊपर गुजर रही है, लेकिन सुरक्षा जाली नहीं है। मूसलधार बारिश और तेज आंधी में हादसों का डर बना हुआ है।

Barabanki News: हादसों से नहीं लिया सबक, एचटी लाइनों के नीचे सुरक्षा जाली तक नहीं लगाई

Barabanki News: बाराबंकी। एचटी लाइन टूटने से हो चुके कई हादसों के बावजूद बिजली विभाग सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई स्थानों पर 11 केवी की हाईटेंशन लाइनें सड़कों के ऊपर से गुजर रही हैं, लेकिन इनके नीचे सुरक्षा जाली नहीं लगाई गई है। बरसात और तेज आंधी के दौरान जर्जर तार टूटने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में यदि तार सड़क पर गिर जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। शहर में नियमों की अनदेखी: नगर पालिका परिषद नवाबगंज क्षेत्र के छाया चौराहा के पास से 11 केवी की लाइन सड़क के ऊपर से गुजर रही है।

लाइन काफी पुरानी होने के बावजूद इसके नीचे सुरक्षा जाली नहीं लगाई गई है। वहीं पीरबटावन मोहल्ले में आबादी के बीच सड़क के समानांतर एचटी लाइन दौड़ रही है। कई स्थानों पर तारों की ऊंचाई इतनी कम है कि बड़े वाहनों के संपर्क में आने का खतरा बना रहता है। स्थानीय निवासी गुलाम मोहम्मद, असलम और आसिफ ने बताया कि कई बार विभाग से सुरक्षा जाली लगाने और लाइन की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।इस बारे में अधीक्षण अभियंता भविष्य कुमार सक्सेना का कहना है कि चौराहों पर एचटी लाइन की गार्डिंग कराई गई है। जहां कहीं भी सड़क के ऊपर से एचटी लाइन गुजरी है वहां के लिए एक्सईएन को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस्टीमेंट तैयार कर इस कार्य को पूरा कराएं।

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