Barabanki News: सांड़ों की जंग ने थामी बाजार की रफ्तार, दुकानदारों ने गिरा दिए शटर

छुट्टा मवेशियों की समस्या

लड़ाई का नुकसान

प्रशासन से शिकायतें

ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है। सोमवार को टिकैतगंज बाजार में काली माता मंदिर के पास दो छुट्टा सांड़ों के बीच हुई भीषण लड़ाई ने पूरे बाजार में अफरा-तफरी मचा दी। कुछ देर के लिए जो जहां था वहीं पर ठिठक गया। दुकानदार पानी फेंककर लड़ रहे सांड़ों को भगाने की कोशिश की लेकिन काफी देर बाद दोनों साड़ अलग हुए। अचानक आमने-सामने आए दोनों सांडों ने एक-दूसरे पर हमला बोल दिया। उनके उग्र संघर्ष को देखकर बाजार में मौजूद राहगीरों और खरीदारी करने आए लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, जबकि कई दुकानदारों ने आनन-फानन में अपनी दुकानें बंद कर भीतर शरण ली।सांड़ों की लड़ाई के दौरान कई दुकानों के बाहर रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे व्यापारियों को हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। काफी देर बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से दोनों सांड़ अलग हुए, तब जाकर बाजार में हालात सामान्य हो सके।ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में छुट्टा मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद उन्हें पकड़ने के लिए कोई ठोस अभियान नहीं चलाया जा रहा। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन देकर मामले को टाल देते हैं, जबकि आए दिन ऐसे हादसे लोगों की जान-माल के लिए खतरा बने हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द अभियान चलाकर छुट्टा मवेशियों को पकड़ने और इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है。