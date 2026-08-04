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Barabanki News: सांड़ों की जंग ने थामी बाजार की रफ्तार, दुकानदारों ने गिरा दिए शटर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: निन्दूरा (बाराबंकी), क्षेत्र में छुट्टा पशुओं की बढ़ती समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। अधिकारियों की अनदेखी से लोग नाराज हैं। हाल ही में टिकैतगंज बाजार में दो छुट्टा सांड़ों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से ठोस उपायों की मांग की है।

सांड़ों की जंग ने थामी बाजार की रफ्तार, दुकानदारों ने गिरा दिए शटर
सांड़ों की जंग ने थामी बाजार की रफ्तार, दुकानदारों ने गिरा दिए शटर

Barabanki News: निन्दूरा (बाराबंकी), संवाददाता। विकास खंड निन्दूरा क्षेत्र में छुट्टा पशुओं की बढ़ती समस्या से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।

छुट्टा मवेशियों की समस्या

ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है। सोमवार को टिकैतगंज बाजार में काली माता मंदिर के पास दो छुट्टा सांड़ों के बीच हुई भीषण लड़ाई ने पूरे बाजार में अफरा-तफरी मचा दी। कुछ देर के लिए जो जहां था वहीं पर ठिठक गया। दुकानदार पानी फेंककर लड़ रहे सांड़ों को भगाने की कोशिश की लेकिन काफी देर बाद दोनों साड़ अलग हुए। अचानक आमने-सामने आए दोनों सांडों ने एक-दूसरे पर हमला बोल दिया। उनके उग्र संघर्ष को देखकर बाजार में मौजूद राहगीरों और खरीदारी करने आए लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, जबकि कई दुकानदारों ने आनन-फानन में अपनी दुकानें बंद कर भीतर शरण ली।

लड़ाई का नुकसान

सांड़ों की लड़ाई के दौरान कई दुकानों के बाहर रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे व्यापारियों को हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। काफी देर बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से दोनों सांड़ अलग हुए, तब जाकर बाजार में हालात सामान्य हो सके।

प्रशासन से शिकायतें

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में छुट्टा मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद उन्हें पकड़ने के लिए कोई ठोस अभियान नहीं चलाया जा रहा। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन देकर मामले को टाल देते हैं, जबकि आए दिन ऐसे हादसे लोगों की जान-माल के लिए खतरा बने हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द अभियान चलाकर छुट्टा मवेशियों को पकड़ने और इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है。

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

निन्दूरा में छुट्टा पशुओं की समस्या कितनी गंभीर है?
निन्दूरा में छुट्टा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है।
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