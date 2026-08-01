Barabanki News: खतरे के निशान से नौ सेमी नीचे बह रही सरयू, पुल के पास कटान जारी
Barabanki News: रामनगर में सरयू नदी का जलस्तर 105.980 मीटर तक पहुँच गया है, जो खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर नीचे है। स्थानीय लोग बाढ़ की आशंका के चलते सतर्क हैं। रेलवे विभाग की ओर से नदी कटान को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल तुरंत खतरा नहीं है।
Barabanki News: रामनगर। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा है किंतु खतरे के निशान से नीचे है। शनिवार को नदी का जलस्तर 105.980 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 106.07 सेमी से मात्र 9 सेंटीमीटर नीचे है। जलस्तर धीरे- धीरे बढ़ता दर्ज हुआ है। जिससे अनुमान है कि नदी खतरे के निशान को पार भी कर सकती है। नदी के बढ़ते जलस्तर की सूचना से तराई क्षेत्र के ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। बाराबंकी-गोंडा रेल मार्ग पर सरयू पुल के पास नदी कटान भी कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कटान रोकने के लिए रेलवे विभाग की ओर से अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।
नदी के बढ़ने पर बांध की स्थिति पर नजर रखने के लिए बाढ़ विभाग के अवर अभियंताओं की शिफ्टवार दिन-रात ड्यूटी लगाई गई है। तहसील प्रशासन भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। पिछले दिनों की जलस्तर नदी का बढ़ा था जिसका पानी अभी गड्ढों, गहरे स्थानों पर भरा हुआ है। अब पानी बढ़ा तो तेजी से आगे चलकर अपना दायरा बढ़ाएगा और पानी गांवों तक पहंुच सकता है। तहसीलदार विपुल सिंह ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रखा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी प्रकार का तत्काल खतरा नहीं है लेकिन नदी की स्थिति पर लगातार निगरानी की जा रही है।
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