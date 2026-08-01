Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Barabanki News: खतरे के निशान से नौ सेमी नीचे बह रही सरयू, पुल के पास कटान जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

Barabanki News: रामनगर में सरयू नदी का जलस्तर 105.980 मीटर तक पहुँच गया है, जो खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर नीचे है। स्थानीय लोग बाढ़ की आशंका के चलते सतर्क हैं। रेलवे विभाग की ओर से नदी कटान को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल तुरंत खतरा नहीं है।

Barabanki News: खतरे के निशान से नौ सेमी नीचे बह रही सरयू, पुल के पास कटान जारी

Barabanki News: रामनगर। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा है किंतु खतरे के निशान से नीचे है। शनिवार को नदी का जलस्तर 105.980 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 106.07 सेमी से मात्र 9 सेंटीमीटर नीचे है। जलस्तर धीरे- धीरे बढ़ता दर्ज हुआ है। जिससे अनुमान है कि नदी खतरे के निशान को पार भी कर सकती है। नदी के बढ़ते जलस्तर की सूचना से तराई क्षेत्र के ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। बाराबंकी-गोंडा रेल मार्ग पर सरयू पुल के पास नदी कटान भी कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कटान रोकने के लिए रेलवे विभाग की ओर से अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

ये भी पढ़ें:Basti News: फिर बढ़ रही सरयू नदी, चेतावनी बिन्दु से 25 सेमी है ऊपर

नदी के बढ़ने पर बांध की स्थिति पर नजर रखने के लिए बाढ़ विभाग के अवर अभियंताओं की शिफ्टवार दिन-रात ड्यूटी लगाई गई है। तहसील प्रशासन भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। पिछले दिनों की जलस्तर नदी का बढ़ा था जिसका पानी अभी गड्ढों, गहरे स्थानों पर भरा हुआ है। अब पानी बढ़ा तो तेजी से आगे चलकर अपना दायरा बढ़ाएगा और पानी गांवों तक पहंुच सकता है। तहसीलदार विपुल सिंह ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रखा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी प्रकार का तत्काल खतरा नहीं है लेकिन नदी की स्थिति पर लगातार निगरानी की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Barabanki News: खतरे के निशान से 22 सेमी नीचे बह रही सरयू
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saryu River Barabanki News Barabanki Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।