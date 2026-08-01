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Barabanki News: जिला अस्पताल की ओपीडी में उमड़ी मरीजों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी में मौसम में बदलाव और बारिश के कारण संक्रामक बीमारियों में वृद्धि हो रही है। जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें देखी गईं, जहां बुखार, वायरल संक्रमण और अन्य समस्याओं से ग्रस्त लोग उपचार के लिए आए। डॉक्टरों ने साफ-सफाई और स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की सलाह दी।

Barabanki News: जिला अस्पताल की ओपीडी में उमड़ी मरीजों की भीड़

Barabanki News: बाराबंकी। मौसम में लगातार बदलाव और बारिश के चलते संक्रामक व मौसमी बीमारियों का असर बढ़ने लगा है। इसका सीधा असर शनिवार को जिला अस्पताल की ओपीडी पर देखने को मिला। जहां सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। पर्चा काउंटर, चिकित्सकों के कक्ष व पैथालॉजी पर मरीजों की भीड़ रही। ब्ल्ॉड सैंपल देने के लिए पैथोलॉजी के बाहर लोग घंटो अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। दवा वितरण कक्ष के दोनों काउंटरों पर मरीज दवा के लिए धक्की मुक्की करते दिखे। अस्पताल में बुखार, वायरल संक्रमण, सर्दी-जुकाम, खांसी, पेट दर्द, उल्टी-दस्त और त्वचा संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या सबसे अधिक रही।

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शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। मरीजों के साथ आए तीमारदारों के कारण अस्पताल परिसर में काफी भीड़ रही। डॉक्टरों ने मरीजों को मौसम को देखते हुए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, उबला या स्वच्छ पानी पीने, ताजा भोजन करने तथा बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने को कहा।

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