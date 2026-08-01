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Barabanki News: डीएम-एसपी ने महादेवा परिसर का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: रामनगर में सावन मेले की तैयारियों के लिए जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने लोधेश्वर महादेवा परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली, पेयजल, मार्ग, बैरिकेडिंग और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मंदिर में पूजा-अर्चना भी की।

Barabanki News: डीएम-एसपी ने महादेवा परिसर का किया निरीक्षण

Barabanki News: रामनगर। सावन मेले की तैयारियों के मद्देनजर जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने शनिवार को लोधेश्वर महादेवा परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने बिजली, पेयजल, आवागमन मार्ग, बैरिकेडिंग तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना भी की।

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