Barabanki News: कांशीराम कॉलोनी के 122 आवास जर्जर, मरम्मत की मांग
Barabanki News: रामनगर की कांशीराम आवासीय कॉलोनी के लगभग 122 आवास वर्षों से मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं। खिड़कियां गायब, दरवाजे टूटे हैं, और पानी की पाइपलाइन भी टूटी हुई है। स्थानीय निवासी प्रशासन से कई बार मरम्मत की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
Barabanki News: रामनगर। कांशीराम आवासीय कॉलोनी के करीब 122 आवास वर्षों बाद भी मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं। इन आवासों की स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी है। यहां रहने वाले परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी के कई आवासों में खिड़कियां गायब हैं और दरवाजों के पल्ले तक नहीं बचे हैं। अधिकांश मकानों का प्लास्टर उखड़ चुका है। इसके अलावा पानी की पाइपलाइन भी कई स्थानों पर टूट चुकी है। स्वच्छ पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। लाभार्थियों का कहना है कि आवास बनने के बाद से आज तक उनकी मरम्मत नहीं कराई गई है। जर्जर भवनों में रहना उनकी मजबूरी बन गई है।
बरसात के दिनों में दीवारों से पानी रिसता है। छतें भी टपकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से इन आवासों की मरम्मत कराने की मांग की है। उनकी शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर पंचायत प्रशासन रामनगर का कहना है कि कॉलोनी की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से कोई बजट उपलब्ध नहीं है। बजट मिलने पर ही मरम्मत का कार्य संभव है।
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