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Barabanki News: डीएम ने मौके पर सुधरवाई खतौनी, मेड़बंदी के दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: रामनगर जिले की सभी तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। डीएम ईशान प्रताप सिंह ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को वास्तविक राहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस के दौरान कई शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। अधिकारियों ने शेष मामलों के जल्द निस्तारण के लिए निर्देशित किया।

Barabanki News: डीएम ने मौके पर सुधरवाई खतौनी, मेड़बंदी के दिए निर्देश

Barabanki News: रामनगर। जिले की सभी तहसीलों में शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनसमस्याओं की सुनवाई की गई। तहसील रामनगर में डीएम ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतें गंभीरता से सुनी गईं। इस दौरान एसपी अर्पित विजयवर्गीय, एसडीएम रामनगर आकांक्षा गुप्ता, जॉइंट मजिस्ट्रेट विद्यांशु शेखर झा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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शिकायतों का निस्तारण

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि पीड़ितों को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। समाधान दिवस में ग्राम देवकहा निवासी संजय कुमार ने न्यायालय के आदेश के बावजूद खतौनी में अमलदरामद दर्ज न होने की शिकायत की। इस पर डीएम ने तत्काल रजिस्ट्रार कानूनगो को बुलाकर अभिलेखों की जांच कराई और मौके पर ही आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कराकर संशोधित खतौनी आवेदक को उपलब्ध कराई। ग्राम गंगापुर निवासी पंकज सिंह ने खतौनी में अंश गलत दर्ज होने की शिकायत की। डीएम के निर्देश पर राजस्व अधिकारियों ने अभिलेखों का परीक्षण कर मौके पर ही त्रुटि का संशोधन करते हुए सही खतौनी उपलब्ध कराई।

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अधिकारियों के निर्देश

ग्राम किन्हौली निवासी राम कुमार ने बताया कि उपजिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद पैमाइश हो चुकी है और मेड़बंदी के आदेश भी पारित हो चुके हैं, लेकिन अब तक मौके पर मेड़बंदी नहीं कराई गई। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर मेड़बंदी कराकर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी का बयान

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, पुलिस और विकास विभाग से जुड़ी शिकायतों की मौके पर जांच कर स्थायी समाधान सुनिश्चित करें, जिससे आमजन का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो।

अन्य तहसीलों में समाधान दिवस

जिले की अन्य तहसीलों में भी समाधान दिवस के दौरान बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हुईं। नवाबगंज तहसील में 190 में से 20, रामसनेहीघाट में 88 में से 14, सिरौलीगौसपुर में 95 में से चार, रामनगर में 143 में से नौ, फतेहपुर में 65 में से 10 तथा हैदरगढ़ में 95 में से चार शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। अधिकारियों ने शेष मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

सामान्य प्रश्न

सम्पूर्ण समाधान दिवस कब आयोजित किया गया था?
सम्पूर्ण समाधान दिवस शनिवार को आयोजित किया गया था।
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