Barabanki News: पांच दिन से फुंका ट्रांसफार्मर, महिलाओं ने पावर हाउस पर किया प्रदर्शन

Barabanki News: निन्दूरा के टिकैतगंज स्थित साहू मोहल्ले में 10 केवीए ट्रांसफार्मर के जले होने से 35 घरों की बिजली ठप है। महिलाएं और ग्रामीण बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली न होने से पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। विभाग ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।

Barabanki News: निन्दूरा। टिकैतगंज। विकास खंड निन्दूरा के कस्बा टिकैतगंज स्थित साहू मोहल्ले में पांच दिन पहले जला 10 केवीए ट्रांसफार्मर अब तक नहीं बदला जा सका है। इससे करीब 35 घरों की बिजली आपूर्ति ठप है। बिजली न होने से पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है और लोग भीषण गर्मी में बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं। विभागीय अधिकारियों से कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर गुरुवार को महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज महिलाएं अपने बच्चों के साथ कुर्सी पावर हाउस पहुंच गईं और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के कारण उनका कहना था कि कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ट्रांसफार्मर बदलने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिजली न होने से पेयजल की भारी समस्या पैदा हो गई है और लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

महिलाओं का प्रदर्शन प्रदर्शन में शुभम, मुजीब, मेराज, कांति, शांति, रेखा पांडेय, गुफरान समेत मोहल्ले की कई महिलाएं और ग्रामीण शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जल्द ट्रांसफार्मर बदलने और नियमित बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की।

बिजली विभाग का आश्वासन प्रदर्शन के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि खराब ट्रांसफार्मर को प्राथमिकता के आधार पर जल्द बदलकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ, हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

बिजली कटौती की समस्या गांवों में 10 घंटे बिजली कटौती से बढ़ी मुसीबत: सूरतगंज। उमस भरी गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती ने फतेहपुर डिवीजन के साढ़ेमऊ फीडर से जुड़े सैकड़ों गांवों के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रतिदिन करीब दस घंटे बिजली कटौती की जा रही है। इससे दिन में जहां घरों और दुकानों में लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, वहीं रात में भी बिजली गुल रहने से लोगों की नींद हराम हो रही है।

ग्रामीणों के अनुसार, साढ़ेमऊ फीडर से जुड़े सैकड़ों गांव आए दिन 11 हजार वोल्ट की लाइन में फाल्ट आने की समस्या बनी रहती है। लाइन में खराबी के कारण घंटों आपूर्ति बाधित रहती है। और फाल्ट ठीक करने में भी काफी समय लग जाता है। इससे समस्या और गंभीर हो जाती है। ग्रामीण दुर्गेश, सौरभ, शिवमोहन, उमेश, कलीम, हरिशंकर, मनोज, राहुल, खेलावन, बाल कृष्ण शुक्ला, राजू, अलीम और साबिर आदि ने बताया कि गर्मी के इस मौसम में लगातार बिजली कटौती से जनजीवन प्रभावित है।