Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Barabanki News: साढ़े मऊ फीडर में फाल्ट 12 घंटे गुल रही 100 गांवों की बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

Barabanki News: फतेहपुर डिवीजन के साढ़ेमऊ फीडर से जुड़े सैकड़ों गांवों में सोमवार को लगभग 12 घंटे बिजली की आपूर्ति बाधित रही। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ग्रामीण उमस भरी गर्मी में बेहाल रहे। बिजली कटने से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा।

Barabanki News: साढ़े मऊ फीडर में फाल्ट 12 घंटे गुल रही 100 गांवों की बिजली

Barabanki News: सूरतगंज। फतेहपुर डिवीजन के साढ़ेमऊ फीडर से जुड़े सैकड़ों गांवों में सोमवार को करीब 12 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रहने से ग्रामीण उमस भरी गर्मी में बेहाल रहे। सुबह करीब सात बजे बिजली कटने के बाद शाम सात बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। पूरे दिन बिजली न मिलने से घरों में लगे पंखे और कूलर बंद रहे, जिससे लोगों को भीषण उमस के बीच किसी तरह दिन गुजारना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक, सोमवार सुबह अचानक बिजली आपूर्ति बंद हो गई। पहले लोगों को लगा कि कुछ देर में आपूर्ति बहाल हो जाएगी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी बिजली नहीं आई।

ये भी पढ़ें:Farrukhabad Kannauj News: मुख्य लाइन में फाल्ट से दिन भर बंद रही 60 गांव की बिजली

दोपहर होते-होते गर्मी और उमस बढ़ने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली के अभाव में लोगों को हाथ के पंखे और अन्य साधनों का सहारा लेकर समय काटना पड़ा। ग्रामीण नेम कुमार, नीरज, शिव मोहन, दुर्गेश, सौरभ, दिनेश, आशुतोष, सोनू, राजेन्द्र, उमेश, विजय शंकर आदि ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन बिजली आपूर्ति बाधित होने से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। उमस भरी गर्मी के मौसम में घंटों बिजली कटौती से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सोमवार को भी करीब 12 घंटे बाद शाम सात बजे बिजली बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Barabanki News Barabanki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।