Barabanki News: साढ़े मऊ फीडर में फाल्ट 12 घंटे गुल रही 100 गांवों की बिजली

Barabanki News: साढ़े मऊ फीडर में फाल्ट 12 घंटे गुल रही 100 गांवों की बिजली
Barabanki News: फतेहपुर डिवीजन के साढ़ेमऊ फीडर से जुड़े सैकड़ों गांवों में सोमवार को लगभग 12 घंटे बिजली की आपूर्ति बाधित रही। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ग्रामीण उमस भरी गर्मी में बेहाल रहे। बिजली कटने से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा।
Barabanki News: सूरतगंज। फतेहपुर डिवीजन के साढ़ेमऊ फीडर से जुड़े सैकड़ों गांवों में सोमवार को करीब 12 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रहने से ग्रामीण उमस भरी गर्मी में बेहाल रहे। सुबह करीब सात बजे बिजली कटने के बाद शाम सात बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। पूरे दिन बिजली न मिलने से घरों में लगे पंखे और कूलर बंद रहे, जिससे लोगों को भीषण उमस के बीच किसी तरह दिन गुजारना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक, सोमवार सुबह अचानक बिजली आपूर्ति बंद हो गई। पहले लोगों को लगा कि कुछ देर में आपूर्ति बहाल हो जाएगी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी बिजली नहीं आई।
दोपहर होते-होते गर्मी और उमस बढ़ने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली के अभाव में लोगों को हाथ के पंखे और अन्य साधनों का सहारा लेकर समय काटना पड़ा। ग्रामीण नेम कुमार, नीरज, शिव मोहन, दुर्गेश, सौरभ, दिनेश, आशुतोष, सोनू, राजेन्द्र, उमेश, विजय शंकर आदि ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन बिजली आपूर्ति बाधित होने से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। उमस भरी गर्मी के मौसम में घंटों बिजली कटौती से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सोमवार को भी करीब 12 घंटे बाद शाम सात बजे बिजली बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।
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