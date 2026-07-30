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Barabanki News: ढाई घंटे शहर में, 96 गांवों में नौ घंटे गुल रही बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी में गुरुवार को बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। शहर के पांच मोहल्लों में ढाई घंटे और 96 गांवों में नौ घंटे तक बिजली कट गई। इससे 30,000 लोग उमस और पेयजल संकट से जूझते रहे। बिजली विभाग ने खराब उपकरणों की मरम्मत की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया।

Barabanki News: ढाई घंटे शहर में, 96 गांवों में नौ घंटे गुल रही बिजली

Barabanki News: बाराबंकी। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक गुरुवार को बिजली व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी रही। शहर के पांच मोहल्लों में ढाई घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहने से करीब 30 हजार लोग उमस और पेयजल संकट से जूझते रहे। वहीं त्रिलोकपुर बिजली उपकेंद्र से जुड़े 96 गांवों में 33 केवी मुख्य लाइन में फॉल्ट के चलते करीब नौ घंटे तक बिजली गुल रही। इससे हजारों ग्रामीणों की दिनचर्या प्रभावित हो गई। शहर में ढाई घंटे गुल रही बिजली: शहर के गोकुलनगर, रामजानकी पुरम, तहसील कॉलोनी समेत आसपास के मोहल्लों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रही।

भीषण उमस के बीच बिजली न रहने से लोग घरों में परेशान रहे। पानी की मोटरें बंद रहने से पेयजल संकट भी गहरा गया। बिजली कटौती का असर सरकारी दफ्तरों पर भी पड़ा। एआरटीओ कार्यालय में कामकाज प्रभावित होने से जरूरी कार्य लेकर पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। यही दशा अस्पताल, जिविनि कार्यालय व अन्य सरकारी दफ्तरों में देखने को मिला।बिजली कटौती व ट्रिपिंग से जूझे रहे लोग: त्रिलोकपुर बिजली उपकेंद्र से जुड़े 96 गांवों में बुधवार शाम से ही बिजली संकट शुरू हो गया। निंदूरा सब-स्टेशन से आने वाली 33 केवी मुख्य लाइन में बुधवार शाम करीब सात बजे फॉल्ट आने से आपूर्ति ठप हो गई। विभाग ने रात करीब 10:30 बजे बिजली बहाल की, लेकिन ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड के कारण पूरी रात ट्रिपिंग होती रही। गुरुवार सुबह फिर मुख्य लाइन में फॉल्ट आने से बिजली दोबारा गुल हो गई। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर 12 बजे के आसपास आपूर्ति सामान्य हो सकी। लगातार बिजली संकट के कारण ग्रामीणों को गर्मी, उमस और पानी की भारी परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों ने बिजली विभाग से जर्जर लाइनों और उपकरणों की समय रहते मरम्मत कराने की मांग की।

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