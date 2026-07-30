Barabanki News: चोरी के आभूषण के साथ दो शातिर गिरफ्तार
Barabanki News: रामसनेहीघाट के भुडेहरी गांव में 28 जुलाई को घर में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। चोरों ने तीन बेटियों के जेवर चुराए थे। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर सभी आभूषण बरामद किए। कोतवाली प्रभारी ने मामले की जानकारी दी है।
Barabanki News: रामसनेहीघाट। कोतवाली क्षेत्र के भुडेहरी गांव में घर का ताला तोड़कर हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गए सभी जेवरात बरामद कर दोनों को न्यायालय भेज दिया। भुडेहरी गांव निवासी राधेश्याम पुत्र भुल्लर ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 28 जुलाई की रात चोर उनके घर में घुस आए थे। चोर कमरे और बक्से का ताला तोड़कर उनकी तीन बेटियों के लिए रखे जेवरात चोरी कर ले गए थे। सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।पुलिस
टीम ने गुरुवार को चंदौली मोड़ के पास से बिरजू पुत्र निवासी नारायनपुर व आकाश पाण्डेय निवासी आलागनी का पुरवा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने चोरी की घटना स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर चोरी गए सभी जेवरात बरामद कर लिए गए। बरामद सामान में तीन लॉकेट, एक कमरबंद, दो हाथफूल, 10 अंगूठियां, 13 बिछिया तथा लाल-पीले मोतियों की एक माला शामिल है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का शत-प्रतिशत माल बरामद कर लिया गया है।
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