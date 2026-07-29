Barabanki News: शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग में ग्रामीणों जैसी सुविधा

Barabanki News: रामसनेहीघाट। पेट्रोलियम कंपनी की दोहरी नीति के चलते रामसनेहीघाट व सिद्धौर नगर पंचायत के सैकड़ों उपभोक्ताओं को नगर पंचायत क्षेत्र में रहने के बावजूद उन्हें शहरी उपभोक्ता का दर्जा नहीं मिल रहा है। जिसके चलते रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग 28 दिन के बजाय 45 दिन बाद हो रही है। इससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार, पेट्रोलियम कंपनियों के निर्धारित प्रावधानों के तहत शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 28 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 45 दिन के अंतराल पर गैस सिलेंडर की बुकिंग की सुविधा दी जाती है। सिद्धौर स्थित परिहार गैस एजेंसी से सिद्धौर व रामसनेहीघाट नगर पंचायत के हजारों उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन दोनों नगर पंचायतों के उपभोक्ताओं की बुकिंग अब भी ग्रामीण श्रेणी के अनुसार 45 दिन बाद ही की जा रही है।