Barabanki News: शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग में ग्रामीणों जैसी सुविधा
Barabanki News: रामसनेहीघाट और सिद्धौर नगर पंचायत के उपभोक्ता शहरी दर्जा न मिलने के कारण रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग 45 दिन में करवा रहे हैं। जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 28 दिन में गैस सप्लाई मिलती है। उपभोक्ताओं की नाराजगी बढ़ रही है। संबंधित पेट्रोलियम कंपनी को कई बार इस समस्या को सुलझाने के लिए पत्र भेजे गए हैं।
Barabanki News: रामसनेहीघाट। पेट्रोलियम कंपनी की दोहरी नीति के चलते रामसनेहीघाट व सिद्धौर नगर पंचायत के सैकड़ों उपभोक्ताओं को नगर पंचायत क्षेत्र में रहने के बावजूद उन्हें शहरी उपभोक्ता का दर्जा नहीं मिल रहा है। जिसके चलते रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग 28 दिन के बजाय 45 दिन बाद हो रही है। इससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार, पेट्रोलियम कंपनियों के निर्धारित प्रावधानों के तहत शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 28 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 45 दिन के अंतराल पर गैस सिलेंडर की बुकिंग की सुविधा दी जाती है। सिद्धौर स्थित परिहार गैस एजेंसी से सिद्धौर व रामसनेहीघाट नगर पंचायत के हजारों उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन दोनों नगर पंचायतों के उपभोक्ताओं की बुकिंग अब भी ग्रामीण श्रेणी के अनुसार 45 दिन बाद ही की जा रही है।
उपभोक्ताओं का कहना है कि एक ओर बिजली विभाग वर्षों से दोनों नगर पंचायतों में शहरी दरों पर बिजली बिल वसूल रहा है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोलियम कंपनियां इन्हीं क्षेत्रों को ग्रामीण मानकर गैस आपूर्ति कर रही हैं। परिहार गैस एजेंसी के प्रोपराइटर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि इस विसंगति को दूर कराने के लिए कई बार संबंधित पेट्रोलियम कंपनी को पत्र भेजकर नगर पंचायत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को शहरी श्रेणी में शामिल करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश तिवारी ने बताया कि इस संबंध में कंपनी को दो माह पूर्व पत्र लिखा गया था। दोबारा रिमाइंडर भेजा जाएगा।
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