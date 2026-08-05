Barabanki News: आधे से अधिक सामुदायिक शौचालय बंद
Barabanki News: रामनगर के तहसील क्षेत्र में बनाए गए करीब 170 सामुदायिक शौचालयों में से आधे से अधिक बंद हैं। ग्रामीणों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शौचालयों के केयरटेकरों को मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो गई है। नियमित मॉनिटरिंग की कमी से समस्या बढ़ रही है।
Barabanki News: रामनगर। स्वच्छता अभियान को गति देने के उद्देश्य से तहसील क्षेत्र में बनाए गए करीब 170 सामुदायिक शौचालयों में से आधे से अधिक इन दिनों बंद पड़े हैं। शौचालय बंद रहने से ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई सामुदायिक शौचालयों के केयरटेकरों को मानदेय नहीं मिला है इसलिए वे केवल औपचारिकता का निर्वहन कर रहे हैं। उनको संचालन में कोई रुचि नहीं है। अधिकांश शौचालय इसी वजह से बंद हैं और जो कभी कभार खुल जाते उनकी साफ-सफाई नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि इस समय डीपीआरओ का पद रिक्त है और विभाग का प्रभार डीडीओ के पास है।
ऐसे में नियमित मॉनिटरिंग और निरीक्षण न होने से मनमानी हो रही है और विभागीय व्यवस्था अधिक बिगड़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने लाखों रुपये खर्च कर शौचालयों का निर्माण कराया लेकिन देखरेख के अभाव में उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। एडीओ पंचायत ने कहा कि शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी।
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