Barabanki News: छेड़छाड़ में तीन युवकों पर केस दर्ज
Barabanki News: दरियाबाद में एक नर्सिंग छात्रा से तीन युवकों ने कॉलेज जाते समय छेड़छाड़ की। बाइक सवार युवकों ने छात्रा को रोककर अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और बाकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
Barabanki News: दरियाबाद। थाना क्षेत्र की एक नर्सिंग छात्रा से कॉलेज जाते समय बाइक सवार तीन युवकों द्वारा अभद्रता और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर एक नामजद समेत तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित को हिरासत में लिया है। पीड़िता के अनुसार वह साइकिल से क्षेत्र के एक नर्सिंग कॉलेज जा रही थी। अम्बरपुरवा के पश्चिम स्थित नाले के पास बाइक सवार तीन युवकों ने उसे रोक लिया और गलत नीयत से अभद्रता करने लगे। विरोध करने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। घर पहुंचकर छात्रा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।
इसके बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने गाजीपुर निवासी राहुल समेत दो अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। कोतवाल धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा लिख कार्रवाई की गई है।
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