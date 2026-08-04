Barabanki News: नेटवर्क न होने से काम ठप, बैंक से निराश लौटे उपभोक्ता
Barabanki News: निन्दूरा के कुर्सी स्थित आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में मंगलवार को नेटवर्क ना आने से बैंक का कामकाज ठप हो गया। कई उपभोक्ता पैसे निकालने पहुंचे, लेकिन निराश होकर लौट गए। बैंक की ओर से बताया गया कि बीएसएनएल की तकनीकी समस्या के कारण यह दिक्कत हुई थी।
Barabanki News: निन्दूरा। कुर्सी कस्बा स्थित आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में मंगलवार को नेटवर्क न आने से कामकाज पूरी तरह ठड रहा। रुपये के निकासी के लिए पहुंचे कई उपभोक्ता रुपये की निकासी नहीं होने से निराश लौट गए। बैंक वैकल्पिक व्यवस्था की बजाय लापरवाही की ठीकरा बीएसएनएल पर फोड़ रहा है। निन्दूरा क्षेत्र के कस्बा कुर्सी आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में मंगलवार को नेटवर्क न होने के चलते कार्य लगभग ठप रहा है। नेट नहीं होने से कम्प्यूटर सेट ठप थे जिससे कर्मचारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इस दौरान लेन-देन समेत अन्य कार्य प्रभावित रहे। उपभोक्ता कुसुम, पार्वती, राजेंद्र, राजकुमार, मो. मेराज अहमद, गुड़िया देवी आदि लोगों ने बताया कि मंगलवार को आर्यावर्त ग्रामीण बैंक कुर्सी में पैसे निकालने पहुंचे थे।
बैंक कर्मचारियों ने बताया कि अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है। कर्मचारी इंतजार करने की बात कहते रहे। दोपहर दो बजे तक नेटवर्क की समस्या दूर नहीं हो सकी। जिससे लोगों को बिना पैसे निकले ही घर वापस होना पड़ा। बैंक अधिकारियों द्वारा बताया गया की बरसात होने के चलते बीएसएनएल के नेटवर्क दिक्कत करता है। आज भी वहीं समस्या रही। जिसके चलते लेनदेन बंद रहा।
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