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Barabanki News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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Barabanki News: बाराबंकी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अपना फैसला सुनाया।

Barabanki News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास

Barabanki News: बाराबंकी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को पांच साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा सात हजार रुपए के अर्थदंड़ से दंड़ित किया। थाना जहांगीराबाद थाने पर दो साल पहले एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी पुत्री घर पर अकेली थी, अचानक गांव का ही एक युवक आया और उससे छेड़खानी करने लगा। किशोरी ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर आ गए। लोगों की भीड़ देखकर आरोपी मौके से भाग गया। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने अभियुक्त को पांच साल कारावास की सजा सुनाई, इसके अलावा सात हजार रुपए के अर्थदंड़ से दंड़ित किया।

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