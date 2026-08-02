Barabanki News: जिले की शख्सियतों को समेटे नगीने पुस्तक का विमोचन
Barabanki News: बाराबंकी में वरिष्ठ साहित्यकार डा. एएच उस्मानी की नई पुस्तक 'बाराबंकी के नगीने' का विमोचन हुआ। समारोह में प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया और पुस्तक की सराहना की। इसमें बाराबंकी की 30 प्रतिष्ठित हस्तियों के जीवन और उनके योगदान का उल्लेख है, जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक साबित होगी।
Barabanki News: बाराबंकी। वरिष्ठ साहित्यकार डा. एएच उस्मानी की पुस्तक बाराबंकी के नगीने का विमोचन रविवार को शहर के होटल में आयोजित एक समारोह में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता जुबेर अंसारी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. डा. अब्बास मेहदी कुलपति, ऐरा यूनिवर्सिटी, लखनऊ उपस्थित रहे। समारोह में डा. अरशद अली निदेशक, अली मियां यूनानी मेडिकल कॉलेज, लखनऊ, डा. अनवर हुसैन खान अयोध्या, डा. मखमूर काकोरवी लखनऊ, इकरामुल हक उस्मानी प्रयागराज और आमिर किदवई कुवैत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन फजल इमाम मदनी ने किया। इस अवसर पर बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों की अनेक प्रमुख सामाजिक, साहित्यिक एवं शिक्षाविद हस्तियों ने भाग लिया।
वक्ताओं ने डा. एएच उस्मानी के लेखन की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक बाराबंकी की गौरवशाली विरासत और यहां की विशिष्ट प्रतिभाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। लेखक डा. एएच उस्मानी ने बताया कि बाराबंकी के नगीने पुस्तक में जनपद की 30 प्रतिष्ठित हस्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में दिए गए योगदान का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक पाठकों को बाराबंकी की सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक विरासत से परिचित कराने के साथ-साथ प्रेरणा भी प्रदान करेगी।
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