Barabanki News: कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
Barabanki News: सिरौलीगौसपुर में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सुशीला उर्फ शीला की शिकायत पर गांव के चार लोगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद विवेचना शुरू हुई।
Barabanki News: सिरौलीगौसपुर। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली बदोसरांय पुलिस ने ग्राम मरौचा निवासिनी सुशीला उर्फ शीला की तहरीर पर मारपीट व जान से मार डालने की धमकी आदि धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरु कर दी है। पीड़िता सुशीला उर्फ शीला पत्नी बन्टीलाल ने गांव के ही रामकुमार, पूनम, सीमा, शिवम के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर 12 पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गुहार लगाई। जिस पर न्यायालय के आदेश के क्रम में कोतवाली बदोसरांय में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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